25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意





▲該名女子長期熬夜。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

中國江蘇一名年僅25歲的女子日前確診浸潤性導管癌，引起熱議。院方透露，她長期作息日夜顛倒，加上高壓生活，使身體長期處於失衡狀態。專家提醒，20歲以上女性都應培養乳房自我檢查習慣，若出現腫塊、乳頭溢液或皮膚凹陷等異常，務必盡早就醫。

綜合陸媒報導，這起案例登上熱搜後，「年輕不是健康護身符」成為最廣泛的討論。醫界指出，25歲以下乳癌患者多與BRCA1/2等基因突變密切相關，若存在此類突變，終身患乳癌風險可高達70%。若無家族史或基因風險，單純熬夜與壓力雖不會直接致癌，但兩者共同作用，確實可能推動乳腺細胞發生異常。

▲女子患上「乳腺癌」。（圖／翻攝自微博）

醫師解釋，熬夜會抑制褪黑素分泌，而褪黑素本身具有抑制腫瘤細胞的重要作用；另一方面，長期精神緊繃會使皮質醇長期升高，打亂雌激素調節，促使乳腺細胞異常增生。同時，睡眠剝奪與情緒壓抑也會削弱免疫系統中自然殺手細胞的活性，降低清除癌變細胞的能力。

值得注意的是，國際癌症研究機構（IARC）僅將「長期夜班導致的節律紊亂」列為2A類致癌物，短暫熬夜並非獨立致癌因素，但長期不良生活型態確會累積風險。

▲女子住院中。（圖／翻攝自微博）

臨床上，許多年輕患者延誤就醫與早期症狀「不痛不癢」有關。常見警訊包括，質地偏硬、邊界不清的無痛性腫塊；單側血性乳頭溢液；乳房局部凹陷、橘皮樣改變等。醫師指出，那名25歲女孩曾出現乳頭異常，但因不痛而拖了八個月才就醫。

專家建議，每月一次自查可協助早期發現異常，月經後7至11天為最佳時機。自查包括對鏡觀察乳房外形對稱性、皮膚是否凹陷或粗糙，再以三指指腹由外向內畫圈觸診，特別是腋下及乳房外上象限，這是乳癌最常發生的區域。

醫師強調，乳癌逐年年輕化已是趨勢，規律作息、情緒管理與定期檢查，是年輕女性保護自身健康最關鍵的三道防線。