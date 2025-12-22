　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

▲女子熬夜。（示意圖／AI製圖）

▲該名女子長期熬夜。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

中國江蘇一名年僅25歲的女子日前確診浸潤性導管癌，引起熱議。院方透露，她長期作息日夜顛倒，加上高壓生活，使身體長期處於失衡狀態。專家提醒，20歲以上女性都應培養乳房自我檢查習慣，若出現腫塊、乳頭溢液或皮膚凹陷等異常，務必盡早就醫。

綜合陸媒報導，這起案例登上熱搜後，「年輕不是健康護身符」成為最廣泛的討論。醫界指出，25歲以下乳癌患者多與BRCA1/2等基因突變密切相關，若存在此類突變，終身患乳癌風險可高達70%。若無家族史或基因風險，單純熬夜與壓力雖不會直接致癌，但兩者共同作用，確實可能推動乳腺細胞發生異常。

▲女子患上「乳腺癌」。（圖／翻攝自微博）

▲女子患上「乳腺癌」。（圖／翻攝自微博）

醫師解釋，熬夜會抑制褪黑素分泌，而褪黑素本身具有抑制腫瘤細胞的重要作用；另一方面，長期精神緊繃會使皮質醇長期升高，打亂雌激素調節，促使乳腺細胞異常增生。同時，睡眠剝奪與情緒壓抑也會削弱免疫系統中自然殺手細胞的活性，降低清除癌變細胞的能力。

值得注意的是，國際癌症研究機構（IARC）僅將「長期夜班導致的節律紊亂」列為2A類致癌物，短暫熬夜並非獨立致癌因素，但長期不良生活型態確會累積風險。

▲女子住院中。（圖／翻攝自微博）

▲女子住院中。（圖／翻攝自微博）

臨床上，許多年輕患者延誤就醫與早期症狀「不痛不癢」有關。常見警訊包括，質地偏硬、邊界不清的無痛性腫塊；單側血性乳頭溢液；乳房局部凹陷、橘皮樣改變等。醫師指出，那名25歲女孩曾出現乳頭異常，但因不痛而拖了八個月才就醫。

專家建議，每月一次自查可協助早期發現異常，月經後7至11天為最佳時機。自查包括對鏡觀察乳房外形對稱性、皮膚是否凹陷或粗糙，再以三指指腹由外向內畫圈觸診，特別是腋下及乳房外上象限，這是乳癌最常發生的區域。

醫師強調，乳癌逐年年輕化已是趨勢，規律作息、情緒管理與定期檢查，是年輕女性保護自身健康最關鍵的三道防線。

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大氣回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

影／劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫超帥走秀

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回

日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

陸學者分析美對台軍售2大危險訊號

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

陸央行推出「失信人」解套方案 積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

女友父與大伯罹癌你會娶嗎？

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

偷走700萬元黃金！陸賊把贓物埋自家祖墳

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　小心吃到工業或畜牧用鹽

相關新聞

一堆人忽略！營養師警告「8習慣」正在掏空身體

一堆人忽略！營養師警告「8習慣」正在掏空身體

營養師彭逸珊在粉專發文示警，「身體不是突然變差，而是被日常小習慣一點一滴掏空！」她整理日常8個很常見，卻被大家忽略的習慣，正讓你的健康悄悄消失。她說，不用一次改掉所有壞習慣，只要先從個人覺得最有感、最困擾的開始下手，在高壓忙碌的生活裡，慢慢找回身體的安全感與穩定感，為未來的自己存健康。

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

女追劇摸到硬塊竟是「三陰性乳癌」　新藥基金補助免疫治療救命

女追劇摸到硬塊竟是「三陰性乳癌」　新藥基金補助免疫治療救命

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

砸159萬買「毒」　陸男免罰奇葩原因曝

砸159萬買「毒」　陸男免罰奇葩原因曝

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

