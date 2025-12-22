　
生活

北榮拚國際醫療外交　院長陳威明獲「國家非營利組織總經理獎」

▲▼北榮院長陳威明獲國家非營利組織總經理獎。（圖／翻攝自北榮臉書）

▲北榮院長陳威明（右）獲國家非營利組織總經理獎。（圖／翻攝自北榮臉書）

生活中心／台北報導

台北榮總院長陳威明以其卓越的領導力與前瞻性的醫療策略，榮獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」。陳威明表示，他的使命是照顧國民健康、提升醫療品質，醫療絕非夕陽產業，而是國家經濟的安定力量。

北榮表示，近年投入超過百億元建設重粒子中心、新醫療大樓、新門診大樓及新手術大樓等，國際評比上更兩年入選《Newsweek》全球醫院250強榜單，是台灣唯一入選者，醫療實力達世界一流水平。

北榮指出，院方專注急、重、難症治療，其重粒子癌症治療中心已累積逾600例治療經驗，其中針對「癌王」胰臟癌的治療成果顯著；透過成功的微創人工關節手術等案例，陳威明親自治療超過30個國家的病人，並吸引美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）及紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）簽約合作，以頂級醫療協助「台灣的外交」與國際行銷。

新冠疫情期間，北榮率先推動池化核酸檢測（pooling PCR），在疫情爆發前將檢驗量能提升至一天8000例，在竹科某公司爆發群聚感染時，院方兩天內完成數千人檢驗，成功阻擋疫情蔓延，確保產業鏈正常運作。

陳威明表示，他的使命是照顧國民健康、提升醫療品質，醫療絕非夕陽產業，而是國家經濟的安定力量，台北榮總將持續精進，為提升台灣的永續發展與國際能見度持續貢獻。

▲▼北榮院長陳威明獲國家非營利組織總經理獎。（圖／翻攝自北榮臉書）

▲陳威明獲國家非營利組織總經理獎，總統賴清德發賀電。（圖／翻攝自北榮臉書）

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

醫學中心「兒科」人才難留　北榮今年4人留不住

醫學中心「兒科」人才難留　北榮今年4人留不住

社群平台上出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引發網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」。對此，北榮院長陳威明今日表示，相關新聞都有密切關注，兒科確實需要更多人才投入。他也提到，今年院內4個總醫師大都留不下來，都要出去開業，但這也不是壞事，重要的是培養更多兒科人才。

鴻海、北榮合作打造全球智慧醫療台灣隊

鴻海、北榮合作打造全球智慧醫療台灣隊

婦腫瘤長進肝心被判死刑　北榮團隊拆彈救回

婦腫瘤長進肝心被判死刑　北榮團隊拆彈救回

北榮首創「滑雪運動員全方位檢測」

北榮首創「滑雪運動員全方位檢測」

北榮3D導板「折彎腓骨變下巴」　助口腔癌患者重建顱顏

北榮3D導板「折彎腓骨變下巴」　助口腔癌患者重建顱顏

關鍵字：

北榮陳威明國家非營利組織總經理獎

