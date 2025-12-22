北榮拚國際醫療外交　院長陳威明獲「國家非營利組織總經理獎」

▲北榮院長陳威明（右）獲國家非營利組織總經理獎。（圖／翻攝自北榮臉書）



生活中心／台北報導

台北榮總院長陳威明以其卓越的領導力與前瞻性的醫療策略，榮獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」。陳威明表示，他的使命是照顧國民健康、提升醫療品質，醫療絕非夕陽產業，而是國家經濟的安定力量。

北榮表示，近年投入超過百億元建設重粒子中心、新醫療大樓、新門診大樓及新手術大樓等，國際評比上更兩年入選《Newsweek》全球醫院250強榜單，是台灣唯一入選者，醫療實力達世界一流水平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北榮指出，院方專注急、重、難症治療，其重粒子癌症治療中心已累積逾600例治療經驗，其中針對「癌王」胰臟癌的治療成果顯著；透過成功的微創人工關節手術等案例，陳威明親自治療超過30個國家的病人，並吸引美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）及紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）簽約合作，以頂級醫療協助「台灣的外交」與國際行銷。

新冠疫情期間，北榮率先推動池化核酸檢測（pooling PCR），在疫情爆發前將檢驗量能提升至一天8000例，在竹科某公司爆發群聚感染時，院方兩天內完成數千人檢驗，成功阻擋疫情蔓延，確保產業鏈正常運作。

陳威明表示，他的使命是照顧國民健康、提升醫療品質，醫療絕非夕陽產業，而是國家經濟的安定力量，台北榮總將持續精進，為提升台灣的永續發展與國際能見度持續貢獻。

▲陳威明獲國家非營利組織總經理獎，總統賴清德發賀電。（圖／翻攝自北榮臉書）