陸經濟工作會議定調明年房地產走向　從「止跌回穩」到著力穩定

▲陸學者分析，明年透過制度與政策，房地產市場將在「穩」的基礎上發展。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中共中央經濟工作會議12月10日至11日在北京閉幕，正式確立「著力穩定房地產市場」為 2026 年行業發展的首要任務。相較於過往強調短期的「止跌回穩」深刻轉型為中長期的「系統性穩定」，本次會議釋放出深刻的政策轉化訊號，明確將調控重心從需求端單向刺激，轉向「控增量、去庫存、優供給」的供需雙側管理。

《中國房地產報》報導，中央經濟工作會議於12月10日至11日在北京召開，為 2026 年房地產市場發展定下「著力穩定」的總基調。會議明確提出，要堅持因城施策，透過控增量、去庫存、優供給等系統性手段平衡供需，並鼓勵收購存量商品房用作保障性住房。同時，深化住房公積金制度改革與有序推動「好房子」建設被列入重點任務。這一系列表述標誌著房地產調控邏輯已從短期的「止跌回穩」深刻轉型為中長期的「系統性穩定」，一條從精準施策到要素改革，再到構建新模式的高質量發展路徑已清晰浮現。

大陸城市與區域治理研究院分析師蘇志勇指出，從政策邏輯的演進看，2026 年房地產工作的重心發生了顯著轉變。對比過往側重於需求端刺激的思路，本次會議更加強調供需雙側管理。在短期內，首要目標是多措並舉穩定市場，透過因城施策控制新增住房供應，並將重心轉向盤活存量。透過鼓勵地方政府或國企收購存量房轉化為保障房，既能有效去化庫存，又能緩解房企流動性壓力，實現保民生與防風險的雙重平衡。與此同時，制約合理需求的限制性政策將加速退出，透過下調利率與稅費優惠，切實降低購房成本，激活市場內生動力。

蘇志勇指出，在中期驅動力方面，城市更新與要素改革被賦予了更高使命。會議將城市更新的表述升級為「高品質推進」，使其成為連接短期穩市場與長期新模式的關鍵引擎。高品質的城市更新不僅旨在改善居住條件，更能在配套基礎設施建設中釋放新需求，形成「更新—配套—需求」的良性循環。與此同時，要素市場化改革正向深層次推進，透過打破土地與資本流動的壁壘，建立工業用地轉居住用地的市場機制，為存量資產的盤活提供制度保障，為房企轉型發展築牢根基。

蘇志勇指表示，長期而言，構建房地產發展新模式是實現行業健康發展的根本。未來市場的競爭維度將從規模與速度轉向品質與服務。有序推動「好房子」建設，意味著行業將聚焦打造安全、綠色、智慧的高品質住宅，滿足人民群眾對更好居住體驗的追求。在制度層面，國家將深化基礎性制度改革，完善涵蓋開發、融資、銷售全過程的機制，特別是建立「人房地錢」要素聯動機制，從源頭上實現供需動態平衡，徹底避免市場出現大起大落的波動。

蘇志勇指出，針對供需平衡的「九字方針」，會議給出了具體的落地指引。「控增量」要求建立精準的調節機制，凡是去化週期長、需求不足的城市，必須從嚴控制用地供應，確保住房規劃與人口趨勢、產業佈局深度匹配。「去庫存」則被視為當前最緊迫的任务，政府將透過強化收儲力度、加大保障性住房再貸款等金融支持，以及推廣「以舊換新」和「房票安置」等創新工具，多管齊下消化存量。而「優供給」則以新版《住房項目規範》為標準，透過提升產品力引領行業從規模競爭邁向品質競爭，推動市場向存量運營與精細化管理轉型。

蘇志勇強調，值得期待的是，住房公積金制度改革也將迎來深度突破。作為穩定市場的重要工具，公積金制度將從支持基礎消費向助力「好房子」建設升級。未來的改革方向將聚焦於擴大覆蓋面，將靈活就業人員納入保障；拓展使用場景，支持租房直付、首付提取及老舊小區改造。

總體而言，中央經濟工作會議將「穩定市場」與「化解風險」高度統合，透過收購存量房與「白名單」融資支持等政策支撐，既保交房穩預期，又促轉型謀發展。2026 年的房地產市場，將在「穩」的基礎上，透過一系列深層次的制度變革，加速向高品質發展的新階段穩步邁進。