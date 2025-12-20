　
社會 社會焦點 保障人權

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

▲桃園市警局捷警隊針對臺北捷運台北車站發生的煙霧彈事件及中山站持刀傷人案，已全面提升機場捷運的維安層級。（圖／桃園捷警隊提供）

▲桃園市警局捷警隊為防範北捷殺人模仿效應已全面提升機場捷運的維安層級。（圖／桃園捷警隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警局捷警隊針對台北捷運台北車站發生的煙霧彈事件及中山站持刀傷人案，為防範模仿效應已全面提升機場捷運的維安層級；市警察局局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，荷長槍巡邏車廂務求確保機捷台北車站及全線重要節點的安全，嚴防任何危安事件發生。

▲▼保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，並荷長槍巡邏車廂。（圖／桃園捷警隊提供）

▲▼保大霹靂小組今日起進駐支援，並荷長槍巡邏車廂務求確保機捷台北車站及全線重要節點的安全。（圖／桃園捷警隊提供）

▲▼保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，並荷長槍巡邏車廂。（圖／桃園捷警隊提供）

捷警隊在勤務部署方面，增加了護車巡邏頻率和次數，並要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處加強巡檢，對於行跡可疑人士主動進行盤查。同時，警方也強化了與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫與會哨機制，建立起嚴密的聯防網絡，確保應變反應迅速、到位。

桃園捷警隊也特別提醒民眾，搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁的人事物。若在列車上發現異常狀況，應保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，或於車站內尋求警察與站務人員協助，以便警方第一時間掌握現況並派員處置，保障搭乘環境的安全，網友見桃市特勤隊巡邏及駐守，驚喊「長槍出來了」。

12/18 全台詐欺最新數據

