社會 社會焦點 保障人權

誠品南西員工梯間補貨躲過一劫　救3客人「逃出才敢哭」

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。一名在誠品南西店工作的女員工表示，事發當下她剛好在梯間補貨，接獲店長通知趕緊躲起來，期間看到3名逃出來的客人，趕緊抖著手讓客人一起躲起來，直到警察到場協助疏散才離開，等到確認安全，當下忍不住崩潰大哭起來。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在中山商圈及誠品南西店持刀隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日先是在台北市中山區犯下3起縱火案件，接著跑回中正區公園路租屋處縱火，然後徒步走到台北車站丟煙霧彈，再轉往到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡。這起事件一共造成4人死亡、9人受傷。

一名在誠品南西店工作的女員工於Threads上發文表示，事發當下她剛好在梯間補貨，店長打電話通知她趕快躲起來，正巧看到3名逃出來的客人，便趕緊抖著手請客人一起躲進倉庫，因為不清楚凶嫌在哪一層樓，又聞到煙味、聽到警消鳴笛聲，當下真的感到很害怕，幸好很快警方就趕來協助疏散，她才敢和客人一起離開，直到確認安全，她才忍不住崩潰大哭。

不過，女員工也提到，其實當時現場工作人員的反應都很冷靜、勇敢，如果大家事後還是感到很害怕，可以參考台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會發布的聯合安心指引。

重大突發事件後的心理健康照顧。（圖／翻攝自Facebook／台北市臨床心理師公會）

▲若在重大事件發生後感到情緒難以緩解，請尋求專業協助。（圖／翻攝自Facebook／台北市臨床心理師公會，下同。）

重大突發事件後的心理健康照顧5步驟

一、先安住內心：你的感受是真實且正常的，大多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩，請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

常見反應包括：
反覆想到事件、難以專注。
情緒不安、易怒、悲傷或麻木。
睡眠與食慾改變、身體不適。
不想出門、害怕公共場所。

二、停止傳播：這是最重要的心理保護行動，避免二次傷害，每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。

不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面。
不渲染細節、不散布未證實訊息。
在群組中適度提醒停止轉傳。
主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊。

三、安心生活行動指引：保持警覺，但不必恐慌。

外出時：
放下手機，多留意環境。
注意安全出口與人流動線。
與親友同行或事先告知行程。

心理上的準備：
事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」
適度準備有助降低慌亂。

選擇留在家：
若感到焦慮，留在家休息是負責任的自我照顧。
可進行靜心活動，幫助身心回穩。

四、彼此關心：這是最有效的安心力量，一句「你還好嗎？我在這裡。」往往就是力量。

主動關心親友、同事與鄰居。
陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」。
多關注孩子、長者、脆弱族群。
若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持。

五、若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助，心理支持不是脆弱，而是力量。

以下狀況請務必尋求幫助：
強烈情緒持續數日且影響生活及工作。
引發失眠、恐慌或身心高度緊張。
嚴重畏懼公共場所活動。

求助資源：

衛生福利部安心專線：1925（24小時免費）
台北市社區心理衛生中心：02-3393-7885
新北市社區心理衛生中心：02-2257-2623
台北市／新北市心理師公會：查詢合格心理師與諮商資源

重大突發事件後的心理健康照顧。（圖／翻攝自Facebook／台北市臨床心理師公會）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

