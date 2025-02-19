你只是他池子裡的一條魚？12星座出現「4種行為」可能沒把你放心上

▲當兩人在曖昧時，最難過的莫過於對方只是把你當成眾多選擇之一。（圖／pixabay、Unsplash）

記者錢雅慧／綜合報導

在感情中，最令人難過的莫過於你全心全意地付出，卻發現對方並不這麼重視你。當一個人喜歡你時，他會想要更了解你、關心你，甚至不自覺地將你納入他的生活；反之，若對方只是把你當作「選擇之一」，甚至只是陪伴寂寞的對象，那麼他的行為也會有諸多跡象！雖然每個人的戀愛模式不同，但有些行為可以作為判斷的參考依據。今天就來看看當12星座沒有把你放在心上時，可能會出現哪些明顯徵兆！

總是忽冷忽熱，時常讓你找不到人

代表星座：雙子座、射手座、水瓶座

當一個人真正喜歡你，就會想要讓你感受到他的存在，不會刻意拉開距離，或是讓你頻繁找不到他。但如果他時而熱情、時而消失，甚至總是在你需要他的時候「人間蒸發」，那麼你可能需要重新審視這段關係。

雙子座、射手座、水瓶座都是熱愛自由、行動力極強的星座，他們確實不太喜歡受到約束，有時候也會享受獨處的時光。但如果他們對你忽冷忽熱，總是無法穩定維持聯繫，甚至連解釋都懶得解釋，這可能意味著你對他來說，並非最重要的存在。

當然，這並不代表這些星座的人不會認真對待感情，只是當他們真正喜歡一個人時，會願意在日常中留一個空間給對方，而不是讓對方無時無刻都處於不確定的狀態。如果你發現對方總是在你需要時缺席，那麼這段關係可能並不如你所想的穩固。

從不主動關心你的生活，對你的情緒漠不關心

代表星座：巨蟹座、處女座、天蠍座

關心，是衡量一個人是否在意你的重要指標之一。真正喜歡你的人，會想要了解你的生活、在乎你的感受，而不只是等著你主動聯繫或付出。

巨蟹座、處女座、天蠍座在感情中通常是細膩且深情的類型，他們要是真的喜歡你，會願意投入時間和精力，甚至會在你沒有察覺的時候，默默地為你做很多事情。這些星座通常有很強的保護慾，當他們愛上一個人時，會努力確保對方的安全感，甚至會將對方的需求放在優先順位。

但如果你發現他們對你的事情漠不關心，從不主動問候你的近況，甚至對你的情緒起伏完全無動於衷，那麼很可能代表他們並沒有真正投入這段感情。因為對這些星座來說，一旦認定了你，他們的付出是很明顯且持續的。如果對方從不關心你今天過得好不好，或是你發生了什麼事，那麼或許是時候問問自己，這段感情是否值得繼續了。

習慣讓你付出，卻從不回應你的好意

代表星座：金牛座、天秤座、魔羯座

在健康的感情關係中，雙方的付出應該是相對平衡的，即使不一定是物質上的對等，也應該是情感上的相互回應。但如果你總是付出，而對方卻心安理得地接受，甚至從不考慮回報，那麼就需要留意了。

金牛座、天秤座、魔羯座這些星座的人在愛情裡其實很講求「公平」，如果他們真的喜歡你，他們會願意付出同等的努力，甚至主動為你做更多。金牛座會透過行動來表達愛意，天秤座會努力讓你感受到他的用心，而魔羯座則會希望透過實際的支持來讓你安心。

但如果他們習慣讓你一個人承擔約會費用，甚至連一點回報的心意都沒有，這可能代表你在他心中的位置並不如你所想的那麼重要。當一個人真正喜歡你時，他不會計較誰付出了多少，而是會自然而然地想要回應你的好意。金錢並不是衡量愛情的唯一標準，但願意為你付出，代表的是一種在乎。如果對方總是讓你單方面努力，卻不曾為你設想，那麼這段關係可能需要重新評估。



從不公開這段關係，甚至刻意隱藏你的存在

代表星座：牡羊座、獅子座、雙魚座

當一個人真正喜歡你，他通常會希望讓身邊的人知道你的存在，而不是刻意隱藏你。

牡羊座、獅子座、雙魚座都屬於比較大方的戀愛類型，當他們真的喜歡一個人，通常不會害怕讓別人知道，甚至可能會主動炫耀自己的幸福感。他們享受愛情帶來的快樂，也樂於與身邊的人分享自己的喜悅。

但如果他們從不在朋友圈、社交媒體上提及你的存在，甚至刻意避免與你出現在公開場合，那麼你可能需要重新思考這段關係。他們可能有自己的理由，比如還沒準備好向外界介紹，或是想要保持隱私，但如果這種情況長期存在，且你已經表達過你的感受，卻仍未有所改變，那麼這可能是一個警訊。

當一個人願意大方地承認你的存在，代表他對這段感情有一定的承諾與責任感。相反地，若他總是遮遮掩掩，甚至對外宣稱自己單身，那麼這段關係可能並沒有你想的那麼穩固。