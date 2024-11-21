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欠房租19個月沒催討！暖心房東一原因找上門　驚見她躺床上成白骨

▲▼北市民宅停水，一戶傳水聲引注意，開門赫見白骨，檢警將相驗釐清死因。（圖／記者邱中岳攝）
▲北市民宅停水，一戶傳水聲引注意，開門赫見白骨，檢警將相驗釐清死因。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區雅江街1處民宅1樓，20日晚上6時許，傳出套房內有白骨，警方到場後了解，竟是住客陳屍出租套房，據調查，該1樓為分租套房，死者為其中一戶租客，鄰居表示，因為最近水龍頭沒水，在查明原因時聽見隔壁有水聲，找來房東開門查看才赫見白骨。

警方調查，51歲的林姓女子於北市萬華區雅江街一處民宅1樓承租套房，20日被61歲的林姓房東以及72張姓鄰居發現，呈現倒臥的方式，陳屍在套房的床上，並且已經死亡多時，早就成為一具白骨。

鄰居表示，當時因為水龍頭沒有水，所以找來房東查明原因，但是聽見林女的房間內水龍頭有水聲，但是敲門沒有人回應，所以才找來備用鑰匙打開門，沒想到開門就赫見白骨，才立刻通知警方當場處理。

鄰居回憶已經許久沒有看到林女，在4月份有聞到很濃的味道，原本以為是死老鼠的味道，可能林女當時已經死亡腐化，所以才會傳出刺鼻氣味。

房東向警方指出，林女從2021年開始入住，原本積欠房租在2023年5月份還有上門催討，但是林女有告知房東因為身體不舒服，所以都在醫院接受治療，之後會再支付房租，久而久之，房東也在忙就忘了此事。

警方到場後也聯繫家屬，家屬表示，因為與林女已經鮮少聯繫，最後看到的時候已經是2024年農曆年間，僅知道林女當時沒有工作，其他的狀況並不知曉，警方也將後續報請檢警相驗，釐清女子死因。

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