嘴唇乾就狂擦？　專家點出護唇膏一天該塗抹幾次、何時補

▲▼擦護唇膏、化妝品，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲護唇膏要順著唇紋上下塗抹，適時補擦，並非越頻繁越好。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

日前一名南韓網友在Threads上分享引發關注，指出觀察到台灣朋友嘴唇乾燥的關鍵在於塗護唇膏的方式不對，應順著唇紋上下塗抹，而非左右，讓不少人看了直呼「幾10年都擦錯方向」。除了塗抹方向有講究，護唇膏一天要擦幾次才夠？業界資深研發人員與皮膚專家也給出了進階版的解答。

根據樂敦製藥中文網站｜日本樂敦製藥株式會官網，一名曾在研發部門擔當過曼秀雷敦潤唇膏的製劑開發的社員發文提到，與臉部或身體其他部位相比，唇部角質層相對薄弱，鎖住水分的天然保濕因子含量偏低，再加上沒有皮脂腺分泌來形成肌膚屏障，導致唇部皮膚的保水能力非常弱，極其容易乾燥。

不過，唇部皮膚的新陳代謝速度快，只要掌握正確護理方式，乾裂問題通常能迅速改善。只是許多人只要嘴唇一乾就瘋狂補擦，該名社員提醒，護唇膏若塗抹過於頻繁，反而會增加物理性摩擦，刺激唇部皮膚，建議一天塗抹4～6次比較合適，並且盡量在嘴唇開始覺得乾燥之前就及時補塗。此外，護唇膏開封後半年內就該使用完畢。

對此，日本赤坂美容診所所長青山秀和也曾指出，護唇膏正確用法為「順著唇紋，由上往下，縱向均勻塗抹」，一天最多塗抹5次，尤其早上刷牙洗臉後、以及晚上洗完澡後，是嘴唇最容易乾燥的兩個關鍵時點；若塗抹過於頻繁，會增加摩擦，導致反效果。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

