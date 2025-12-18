　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一秒變命運交叉點？大學電扶梯突加速　16秒驚魂片瘋傳

學生拍下電扶梯失控畫面並上傳社群平台，引發超過萬次轉傳。（圖／翻攝自X，@Incognito_qfs）

▲學生拍下電扶梯失控畫面並上傳社群平台，引發超過萬次轉傳。（圖／翻攝自X，@Incognito_qfs）

圖文／CTWANT

孟加拉達卡的BRAC大學近日發生一起校園電扶梯異常加速的意外，導致多名學生在電扶梯上慌亂奔逃。該事件被錄製成一段16秒的影片，並在各大社群平台上迅速傳播，引發網友廣泛關注校園安全問題。

根據《海灣新聞》（Gulf News）報導，從影片中可見，一部本應正常運行的電扶梯突然急速加快，使得正在使用的學生紛紛失去平衡，不少人只能緊抓扶手或互相攙扶以免摔倒，有些人甚至跳離電扶梯以求自保。現場氣氛十分緊張，不少學生驚呼「讓開！讓開！」場面驚險萬分。

這段影片由BRAC大學學生塔赫米德卡馬爾（Tahmid Kamal）拍攝並上傳，他在社群貼文中以「Stairway to heaven for a reason（通往天堂的階梯）」形容這起意外，語帶諷刺。畫面中還可見另一部鄰近的電扶梯仍以正常速度運轉，對比之下更加凸顯故障電扶梯的異常情況。

所幸，事件雖然引起騷動，並未造成嚴重傷害。校方在事故發生後立即關閉該部電扶梯，並召集技術人員進行檢修與調查。至目前為止，BRAC大學尚未對事件原因作出正式說明，也未公布後續是否將進行更全面的校園設備安全檢查。

此事件在網路上迅速發酵，引發學生與民眾對高流量校園設施安全維護的討論。許多網友質疑校方是否定期檢查設施，並呼籲應加強公共安全措施，避免類似情況再次發生。

孟加拉布拉克大學一座電扶梯突發故障高速運轉，學生驚慌跳離，現場畫面曝光引發網路熱議。（圖／翻攝自X，@Incognito_qfs）

▲孟加拉布拉克大學一座電扶梯突發故障高速運轉，學生驚慌跳離，現場畫面曝光引發網路熱議。（圖／翻攝自X，@Incognito_qfs）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

