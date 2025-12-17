　
社會 社會焦點 保障人權

生前下令比特犬咬人討債　狗頭幫老大「瘋寬」死亡公訴不受理

▲名間殯儀館旁發現槍傷男屍。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投角頭「瘋寬」吳聰寬上月陳屍在名間殯儀館一部車上。（圖／記者高堂堯攝）

記者許權毅／台中報導

南投狗頭幫老大「瘋寬」吳聰寬上月24日被發現自戕身亡，但吳生前曾因為討200萬工程款，夥同多人對一名李男攻擊、控制，甚至下令比特犬對李男攻擊，一審被判處1年6月刑期。案件先前上訴二審，但因吳聰寬身亡，台中高分院諭知公訴不受理。

吳聰寬因李姓男子向其追討工程欠款而心生不滿，聯手他人於2022年8月6日，派人車到李男住處，將人帶到吳男辦公室討論債務，隨後吳男毆打李男數下恐嚇斷手腳後，其他人分別壓制李男，並持球棒朝李男手、腳毆打，吳男再令其飼養的比特犬攻擊李，致李男左臉部撕裂傷8公分、下巴擦傷、左側手部擦挫傷、左側膝部挫傷、右側大腿擦傷、左側腕部擦傷、被狗咬傷等傷害。

▲「瘋寬」涉入多起案件過，曾指示比特犬攻擊討債。（圖／ETtoday資料照）

吳男另基於恐嚇犯意，於2023年7月22日，以通訊軟體LINE語音傳送訊息內容為，「你和解書寫出來大家都平安無事，要把事情搞大或結束我都不要緊」等語給李男友人，要求轉傳給李男。

南投地方法院審酌，吳男僅因不滿李男向其追討債務，即率眾以訴諸暴力之方式為剝奪他人行動自由及傷害犯行並恐嚇，依犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑7月。又共同犯傷害罪，處有期徒刑1年。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月。

案件經南投地檢署、吳聰寬均上訴台中高分院，認為吳男是涉犯殺人未遂、重傷害未遂、組織、恐嚇等刑期較重罪名。台中高分院依刑事訴訟法規定，因吳男已經身亡，諭知公訴不受理判決。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

瘋寬角頭狗頭幫死亡

