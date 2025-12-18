　
社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

李泰安今年5月出獄之後，讓曾經轟動全台的「南迴搞軌案」再度引起關注。（東森新聞提供）

▲李泰安今年5月出獄之後，讓曾經轟動全台的「南迴搞軌案」再度引起關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

19年前，台鐵列車在屏東出軌翻覆，導致1死2傷，沒想到背後竟暗藏殺妻詐保內幕！原來，李泰安、李雙全兄弟合謀，以破壞鐵軌的方式，設局殺害李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛，企圖詐領7千多萬元保險金。雖然李雙全遭檢警懷疑犯案後，上吊自殺，但其胞兄李泰安始終不認罪，最後是因共犯、汙點證人黃福來的供詞，才被依共同殺人罪判刑13年定讞。李泰安服刑9年後，前一陣子低調出獄，也讓這起轟動一時的南迴搞軌案再度受到關注。

2006年3月17日晚間9點41分，一列載有200多名乘客、由台東開往高雄的莒光號，行經屏東枋山到內獅路段的彎道時出軌，所幸救護人員趕抵現場時，除了駕駛及助理駕駛員傷勢較為嚴重外，只有一名越南籍女乘客陳氏紅琛頭部挫傷、意識不清，被送往醫院觀察，其餘乘客則沒有大礙。

當時陪在陳女身旁的，是丈夫李雙全與大伯李泰安，李泰安還加碼自爆，表示前一年同路段自強號出軌時，弟弟夫妻也在列車上，非常倒楣。李泰安的說法讓檢警起疑，幾個小時後還傳來陳女的死訊，讓檢警懷疑李家兄弟有鬼，對他們展開深入調查。

19年前，一輛台鐵莒光號列車在屏東出軌翻覆，背後竟暗藏殺妻詐保內幕。（東森新聞提供）

▲19年前，一輛台鐵莒光號列車在屏東出軌翻覆，背後竟暗藏殺妻詐保內幕。

由於案件實在太離奇，全台媒體都派人到台東李父開的雜貨店駐點，加上愛看熱鬧的民眾紛紛前往「朝聖」，吸引了不少攤販，甚至連李泰安本人都在現場賣起包子跟麵線，還把雜貨店招牌改成「泰安休息站」，看板上更寫著「專案小組6折優待」，嘲諷檢警的意味十分濃厚。最讓人意外的是，就在檢警決定解剖陳女、釐清死因後，李雙全竟在隔天清晨上吊自殺，頓時輿論譁然，談話節目針對李家兄弟究竟是加害人？還是被害人？討論得沸沸揚揚。

李雙全（左）遭檢警懷疑設局殺害越籍妻子陳氏紅琛（右），意圖詐領高達7,100萬元的保險金。（東森新聞提供）

▲李雙全（左）遭檢警懷疑設局殺害越籍妻子陳氏紅琛（右），意圖詐領高達7,100萬元的保險金。

直到同年6月，檢警找上李雙全的台鐵同僚黃福來訪查，沒想到訪談過程中，黃突然向檢警自首，表示曾參與李雙全的殺妻詐保行動，黃供稱，李雙全是在2005年3月，告知他殺妻詐保的計畫，但他當天臨陣退縮，導致計畫告吹，後來李雙全才找李泰安幫忙，並分別在2005及2006年，執行二次列車脫軌計畫，最後一次還是他載李泰安到現場，才成功害死陳女。

李泰安在看板上寫著「專案小組6折優待」，嘲諷檢警的意味十分濃厚。（東森新聞提供）

▲李泰安在看板上寫著「專案小組6折優待」，嘲諷檢警的意味十分濃厚。

雖然黃福來指證歷歷，但李泰安打死不認，加上檢警也沒直接證據，可以咬死李就是搞軌凶手，所以此案纏訟10年，2016年3月24日，最高法院依共同殺人罪，將李泰安判刑13年定讞，檢方怕他潛逃，隔天就派人將他拘提到案、發監執行。坐了9年牢，李今年5月因表現良好提早出獄，而他的重獲自由，也讓這起轟動一時的離奇命案，再度引發熱烈討論。

法醫驗出陳氏紅琛身上有「意妥明」的藥物反應，而李泰安在案發前也曾向人購買同款藥物。（東森新聞提供）

▲法醫驗出陳氏紅琛身上有「意妥明」的藥物反應，而李泰安在案發前也曾向人購買同款藥物。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


