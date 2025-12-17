　
拿綠卡女網紅嗆「回台爽用健保」挨轟！發聲明道歉了...預告將開吉

美麗K媽今在IG發聲明做出回應。（翻攝自Threads、美麗K媽IG）

▲美麗K媽今在IG發聲明做出回應。（翻攝自Threads、美麗K媽IG）

圖文／鏡週刊

IG擁有7.1萬、自稱網紅的「美麗K媽」擁台美雙重國籍，近日卻PO一段教學「假結婚拿綠卡」、同時回台爽用健保的影片，引發爭議，影片中甚至態度輕蔑的喊「你拿我怎麼樣？」遭網友撻伐，事後緊急刪影片並避重就輕的做出回應，怎料，眼見爭議未停歇，「美麗K媽」今（17日）終於發道歉聲明，並解釋拍片的來龍去脈。

「美麗K媽」拍影片教「假結婚拿綠卡」，大呼假結婚就可以，只要與對象同居兩年，就有機會取得美國公民身分；並大呼「台灣健保超好用」，直言就是貪圖台灣的健保醫療福利，並稱回台灣就是「享受健保福利」，甚至在影片中不避諱地大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？老娘沒在怕」，影片一曝光，隨即引發網友撻伐與批評，就連奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也發文痛斥，「得了便宜還賣乖？真的讓人很氣」。

拿台灣國籍是為了健保？

「美麗K媽」事後緊急刪除影片，但仍止不住網友們的砲火，紛紛怒批「刪文裝沒事？」眼見爭議持續延燒，美麗K媽先在Threads發文並限制貼文留言，避重就輕的表示，「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解。謝謝大家的提醒與關心。」

不過「美麗K媽」該回應仍被大票網友罵爆，今（17日）一早則改在IG發道歉聲明，「關於先前那支影片，造成一些誤會與不舒服，我在這裡做一次完整說明，也向因此感到困擾的人致歉。」強調那支影片的原始主題，其實很單純，是在聊「為什麼我會有美國護照」。

網紅失言終於鬆口道歉喊開吉？

美麗K媽表示，感謝所有理性提醒與善意指教，也謝謝願意完整了解事情脈絡的朋友，並表示「本篇說明到此為止，後續不再針對此事延伸回應」，同時也提醒「對於不實指控、惡意剪輯或人身攻擊的內容，已留存相關紀錄，將依法處理，謝謝理解」。

「美麗K媽」今天於社群平台發文回應，全文如下：

關於先前那支影片，造成一些誤會與不舒服，我在這裡做一次完整說明，也向因此感到困擾的人致歉。

那支影片的原始主題，其實很單純，是在聊「為什麼我會有美國護照」。

我的回答也很清楚，是因為出生在美國，這是我取得公民身分的原因。

拍攝過程中，因為是比較輕鬆的聊天形式，延伸聊到「一般人常聽到的各種取得身分的方式」，其中也提到過「結婚」這件事。原意並不是教學，更沒有鼓勵任何違法行為，只是提及社會上確實有人曾用不正當方式追求身分的現象。

在完整拍攝內容裡，其實也有提到投資移民、專業技術移民等正規管道，以及結婚後實際需要長期生活、符合各種條件，才有可能取得身分。但因為剪輯與篇幅關係，最終版本只留下部分片段，導致內容被過度簡化，進而產生誤解，這是我們在製作上的疏忽。

另外，關於影片中提到台灣與美國醫療費用的差異，原意是想表達台灣健保制度的便利與完善，並非鼓勵或合理化任何濫用行為。事實上，我長期在台灣生活，也依規定正常繳納健保費，並不存在為了醫療而刻意來回奔波的情況。

影片後段因為聊天氣氛較輕鬆，語氣與玩笑呈現方式不夠嚴謹，讓部分觀眾感受到不適，甚至被解讀為嘲諷，這並非本意，我也理解大家的感受，對此表示抱歉。

我已將該影片下架，也會在未來的內容製作上更加謹慎，避免因表達方式或剪輯造成不必要的誤解。

感謝所有理性提醒與善意指教，也謝謝願意完整了解事情脈絡的朋友。

本篇說明到此為止，後續不再針對此事延伸回應。

本影片僅為個人生活經驗分享，對於不實指控、惡意剪輯或人身攻擊的內容，已留存相關紀錄，將依法處理，謝謝理解。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

