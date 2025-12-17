苗栗偏僻莊園藏製毒廠　查獲原料可製40萬包「喵喵」市值2億

▲苗栗地檢署指揮海巡署和警方查獲喵喵咖啡包毒品工廠，逮捕賴姓製毒師傅等3嫌。（圖／苗栗地檢署提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗地檢署今（17）日指出，檢察官指揮海巡署和警方緝毒團隊，長期蒐證和跟監，先前在苗栗縣頭屋鄉偏僻莊園，破獲賴姓製毒師傅等3嫌的製毒工廠，查獲市價2億元、可製40萬包「喵喵」毒咖啡的相關成品與原料，成功阻止大量毒品流入市面。

苗栗地檢署指出，本案由檢察官石東超指揮海巡署偵防分署新竹查緝隊、海巡署北部分署第八岸巡隊及新竹市警察局第二分局組成專案小組，長期跟監和蒐證，6月24日同步在苗栗縣頭屋鄉、頭份市兩處，一舉查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品（毛重17.9公斤）、先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」（毛重305公斤）及製毒設備，並查獲賴姓製毒師傅（45歲）、鍾姓和羅姓等3名男犯嫌。

檢方指出，此次破獲大型第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）製毒工廠，查獲市值2億元、可製成40萬包毒咖啡相關成品，本案經偵查終結，認賴姓被告等人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪嫌，日前提起公訴。

據指出，全案起源海巡署鎖定賴姓製毒師傅追查，發現該集團今年4月間，分別承租頭屋鄉某莊園和頭份市一處舊房子，利用莊園用小木屋製造毒品，因為地點偏僻，製毒過程中又不會散發刺鼻異味，附近民眾都不知情。