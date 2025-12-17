難逃AI法眼！特斯拉掛「真號假牌」、賓士掛「假試車牌」被抓

▲桃園市警局交通大隊透過AI巡防系統，精準查獲掛「真號假牌」上路的特斯拉。（圖／桃園交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊中隊日前巡邏時，在桃園區永安路車上AI巡防系統主動示警，偵測一輛特斯拉車牌樣式異常，員警隨即攔停，駕駛人朱姓男子無法出示駕照，確認為無照駕駛，且該車登記車主林男並非現場駕駛人，員警查出，該車懸掛車牌雖與登記號碼相符，但樣式材質與官方製式不同，為自製「真號假牌」，警方依《道路交通管理處罰條例》之使用偽造、變造或曚領之牌照舉發，並依法移置車輛。

▲桃園市警局交通大隊透過AI巡防系統精準查獲真號假牌上路之電動車，並依法下架偽造車牌。（圖／桃園交大提供）

桃園市警局統計，今年1至11月共舉發8,744件違反《道路交通管理處罰條例》第12條違規，較去年同期的5,167件大幅增加3,577件，增幅高達69.2%。為打擊是類違法行為於2025年9月30日使用偽（變）造車牌，實施新制加重處罰，統計實施至11月30日止，桃市舉發1,633件，較去年同期的1,300件增加333件，增幅高達25.6%，顯示使用偽（變）造車牌有逐漸增多趨勢。

▲桃園市警局交通大隊透過AI巡防系統精準查獲偽造試車牌。（圖／桃園交大提供）

此外，員警日前在八德區中華路亦查獲一起黃姓駕駛人懸掛偽造「試車牌」案件，證實無論是一般自用車號牌或是特定用途試車牌，只要車牌來源不合法，AI科技執法一樣能夠精準識別，同樣難逃警方的法眼。

▲桃園市警局交通大隊透過AI巡防系統精準查獲偽造試車牌，並將偽造車牌下架。（圖／桃園交大提供）

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振指出，即使車號正確，只要車牌非監理機關製發，即屬偽造車牌。本案涉及懸掛偽造車牌、無照駕駛及車主交付責任三重違法情事，警方除依法開罰外，並強調相關罰則將依新法加重處罰。根據新制，使用偽（變）造車牌，車主罰新台幣7萬2,000元；若非車主駕駛人，併罰3萬6,000元；若屬偽造他車號牌、造成傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛。此外，無照駕駛人將處6,000元以上1萬2,000元以下罰鍰，車主若明知或可得而知駕駛人無照仍交付車輛，亦處相同罰鍰。

李維振呼籲，許多民眾常誤以為「只是借車給朋友」或「號碼是真的就不算假牌」，這是嚴重法律誤解。交通法規對於車輛牌照規定相當嚴謹，只要車牌來源不合法即構成偽造；車主更應善盡管理責任，切勿將車輛交付給無照之駕駛人，以免面臨偽造車牌與無照駕駛雙重連坐處罰。且使用偽（變）造車牌罰則已大幅加重，民眾切勿心存僥倖、以身試法。