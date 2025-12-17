為何一逛寶雅就有便意？網爆共鳴「便祕可多逛」　醫曝背後原因

▲很多人一逛寶雅就有便意。（資料照／記者曾怡嘉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「寶雅」彷彿有著神奇魔力，就算是便祕的人，只要去逛一逛，也會突然有便意，近日甚至有網友直接問寶雅，冷氣中是否有加瀉藥？文章曝光後，掀起熱烈討論，不少人都曾在逛寶雅的同時，突然想著要上廁所。至於為何一逛寶雅就想上廁所，也曾有醫師聊過這個話題。

近日有網友在Threads上發文，透露他私訊了寶雅，問店家是不是有在冷氣中加入瀉藥？貼文一出，火速掀起討論，不少網友都討論道，「每次去都想拉屎！便祕的人可以多去逛逛」、「當我便祕好幾天的解決方式：1.瀉藥、2.大冰奶、3.逛寶雅」、「上週去了兩次，連續兩次一進去不到一分鐘就想拉屎，真的好貼心，還有附廁所」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師張家銘曾在粉專《基因醫師張家銘》發文表示，很多人好奇，為何走進寶雅就會想大號，這可能是因為寶雅內明亮的燈光、商品讓人感覺到全身放鬆，讓副交感神經開始作用。副交感神經是身體的「休息與消化」系統，處於輕鬆的狀態，就能幫助腸胃進入「加速蠕動模式」，也就可能產生便意。

▲寶雅。（圖／記者陳建宇攝）

本站曾報導「醫生認證『進寶雅想大便』都市傳說：真的有根據」，根據《紐約郵報》，其實過去也有澳洲人去逛連鎖五金行「邦寧」（Bunnings），就會想要上廁所，甚至將該店封為「最強瀉藥」。

雪梨醫生特納（Dr. Zac Turner）解釋，氣味、身體活動、壓力和燈光等因素可以激發腸道立即反應，「腸道神經系統（ENS）常被稱為『第二大腦』，負責管理消化過程，透過迷走神經與大腦進行持續交流，這種腸腦對話會導致一些令人驚訝的結果，包括因感官或心理觸發因素而突然需要排便。」

除了澳洲外，日本人將這種特殊現象稱作「青木真理子現象」（Mariko Aoki phenomenon），因為只要進入書店，就會出現類似的如廁衝動。