生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何一逛寶雅就有便意？網爆共鳴「便祕可多逛」　醫曝背後原因

▲▼寶雅開賣快篩試劑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲很多人一逛寶雅就有便意。（資料照／記者曾怡嘉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「寶雅」彷彿有著神奇魔力，就算是便祕的人，只要去逛一逛，也會突然有便意，近日甚至有網友直接問寶雅，冷氣中是否有加瀉藥？文章曝光後，掀起熱烈討論，不少人都曾在逛寶雅的同時，突然想著要上廁所。至於為何一逛寶雅就想上廁所，也曾有醫師聊過這個話題。

近日有網友在Threads上發文，透露他私訊了寶雅，問店家是不是有在冷氣中加入瀉藥？貼文一出，火速掀起討論，不少網友都討論道，「每次去都想拉屎！便祕的人可以多去逛逛」、「當我便祕好幾天的解決方式：1.瀉藥、2.大冰奶、3.逛寶雅」、「上週去了兩次，連續兩次一進去不到一分鐘就想拉屎，真的好貼心，還有附廁所」。

醫師張家銘曾在粉專《基因醫師張家銘》發文表示，很多人好奇，為何走進寶雅就會想大號，這可能是因為寶雅內明亮的燈光、商品讓人感覺到全身放鬆，讓副交感神經開始作用。副交感神經是身體的「休息與消化」系統，處於輕鬆的狀態，就能幫助腸胃進入「加速蠕動模式」，也就可能產生便意。

▲▼興富發,興益發,寶雅,三多商圈,亞洲新灣區,租金,台灣房屋,信義房屋,店面。（圖／記者陳建宇攝）

▲寶雅。（圖／記者陳建宇攝）

本站曾報導「醫生認證『進寶雅想大便』都市傳說：真的有根據」，根據《紐約郵報》，其實過去也有澳洲人去逛連鎖五金行「邦寧」（Bunnings），就會想要上廁所，甚至將該店封為「最強瀉藥」。

雪梨醫生特納（Dr. Zac Turner）解釋，氣味、身體活動、壓力和燈光等因素可以激發腸道立即反應，「腸道神經系統（ENS）常被稱為『第二大腦』，負責管理消化過程，透過迷走神經與大腦進行持續交流，這種腸腦對話會導致一些令人驚訝的結果，包括因感官或心理觸發因素而突然需要排便。」

除了澳洲外，日本人將這種特殊現象稱作「青木真理子現象」（Mariko Aoki phenomenon），因為只要進入書店，就會出現類似的如廁衝動。

12/15 全台詐欺最新數據

85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」，因85歲的院長蔡森郎年事已高、子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，震撼不少在地民眾，醫院歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐，「POYA寶雅」證實已承租，開幕時間未定。

9公斤糞便塞腸　他便祕致死

9公斤糞便塞腸　他便祕致死

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

