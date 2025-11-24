「9公斤糞便」塞腸！他便祕數周致死　腹脹硬化救不回

▲美國一名男子便祕數周後去世。（示意圖／記者林緯平攝）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生可怕悲劇，41歲身障男子史都華（James Stewart）便祕長達數周，累積重量超過20磅（約9公斤）糞便，阻塞腸道致死，家屬憤而向護理機構提告並求償。

《獨立報》引述起訴書報導，史都華患有智力發育障礙並有便秘病史，但長期服用的藥物卻會造成嚴重腸胃副作用。他生前最後數周至1個月都無法正常排便，連續多日出現腹痛、腹脹、瘀青、精神不濟等症狀，卻因為「晴空護理之家」（Clear Skies Ahead）的忽視，於2024年11月15日去世。

家屬指控，工作人員注意到史都華的異常情況，卻未通知醫師或家屬，也沒有採取任何醫療措施。11月15日當天，他僅被要求「坐在馬桶上」試圖排便，但已無效果，當天稍晚在臥室內失去意識，送醫後不治身亡。

Group home resident dies due to 20 pound bowel obstruction that went untreated https://t.co/vYae3ZHWaU pic.twitter.com/Je8QNdFeuQ — The Independent (@Independent) November 18, 2025

急救人員發現，史都華腹部出現明顯變色線條、肚子腫脹又僵硬。杜倫巴爾郡（Trumbull County）法醫報告證實，他的結腸被超過20磅的硬化糞便阻塞，內部壓力導致腸壁破裂，氣體進入體腔致死。

代表家屬的律師穆尼（Matt Mooney）表示，史都華之死完全是可以被避免的，「護理機構被託付照顧我們最脆弱的親友」，該訴訟旨在問責，確保沒有其他家庭經歷這種痛苦。