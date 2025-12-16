　
地方 地方焦點

元智外籍生迎耶誕　用英語與多元文化點亮偏鄉的童心

▲元智外籍生迎耶誕，用英語與文化點亮偏鄉學子童心

▲元智大學人文社會學院英語學士班學生於保生國小，舉辦「聖誕英語活動」。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

耶誕佳節將至，元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦一年一度的「聖誕英語活動」，透過寓教於樂的方式，為偏鄉學童帶來充滿歡笑與溫度的節慶體驗，也讓校園洋溢濃厚的國際交流氛圍。

元智大學16日表示，今年活動吸引多國學生熱情參與，來自日本、越南、泰國、緬甸、蒙古、印尼、吉爾吉斯、史瓦帝尼王國、聖克里斯多福及尼維斯、海地等多個國家。跨國學生攜手走進偏鄉校園，與學童交流互動，不僅拓展孩子們的國際視野，也為校園注入豐富而多元的文化能量。

▲元智外籍生迎耶誕，用英語與文化點亮偏鄉學子童心

▲學童在遊戲中輕鬆學習英文。（圖／元智提供）

而對參與的大學生而言，此次服務學習更是一段難得的歷程，讓他們在實際教學與互動中累積跨文化溝通能力與英語教學的實務經驗。

活動以聖誕節為主題，規劃一系列英語互動遊戲。「Musical Passing Game」透過音樂與肢體律動迅速拉近彼此距離；「Christmas Bingo」結合聖誕相關英語單字，讓學童在遊戲中輕鬆學習英文；「Christmas Tree Craft」則引導孩子動手繪畫、裝飾聖誕樹，培養創意與表達能力。活動過程笑聲不斷，現場氣氛溫馨熱絡。

活動中，元智學生特別準備親手製作的串珠手鍊，贈送給每位學童，為此次教學服務畫下溫暖句點。多位學童開心表示，非常喜歡與外籍大哥哥、大姊姊一起玩遊戲、學英文，也期待未來能再次相見。

元智大學人社院英語學士班主任陳勁甫表示，「聖誕英語活動」自民國108年起持續推動，今年已邁入第七年，展現學生長期投入偏鄉服務、實踐大學社會責任的具體行動。未來將持續結合英語教育與多元文化特色，推動回饋社會的教育與服務計畫，深化大學與社區的連結，培育具備國際視野與社會責任感的優秀人才。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

