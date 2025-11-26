通訊行藏「詐欺水房+地下賭場」！百人遭詐2.6億　警攻堅畫面曝

▲台南市警方攻破以通訊行掩護的詐欺水房與地下賭場據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局偵查隊，於警政署掃黑專案期間，再次成功重擊犯罪鏈，查獲一處以合法通訊行作為掩護、暗中經營詐欺水房與地下賭博網站的不法據點，警方清查近百名被害人，被詐金額高達2億6千萬餘元，並拘提25歲江姓主嫌等5人到案，查扣名車、電腦、手機等犯罪工具，江姓主嫌被裁定羈押。

五分局表示，2025年5月間處理一起通訊行涉賭債糾紛妨害自由案件時，循線發現江姓男子不僅暗地經營網路賭博平台，還指揮33歲許姓成員擔任下線，吸收不特定賭客下注，同時招募詐欺面交車手、收購人頭帳戶與手機門號，形同「詐欺+賭博」雙軌運作的犯罪集團，警方隨即報請台南地檢署黃鈺宜檢察官指揮，展開長期蒐證。

專案小組歷時6個月跟監與偵蒐，掌握集團運作模式後，選在11月11日時機成熟時展開行動。警方會同市警局保大特殊任務警力，持台南地檢署、台南地院核發的拘票與搜索票雷霆攻堅，順利拘捕江姓主嫌等5名犯嫌到案。現場查扣不法所得BMW1部，以及手機、電腦、硬碟、SIM卡、信用卡、存簿、門號申請書、契約書等大量犯罪工具，另查獲第二級毒品大麻與第三級毒品咖啡包等物。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺犯罪條例》等罪嫌移送台南地檢署，江姓主嫌經法院裁定羈押。

第五分局強調，任何以合法外衣掩護非法行徑的賭博、詐欺、洗錢活動，警方都將持續強力掃蕩、絕不寬貸。同時呼籲民眾切勿貪圖小利出租帳戶、門號或個人資料，以免淪為詐欺集團幫兇；若發現可疑商家或異常徵兆，也請立即向警方檢舉，共同守護社會治安。