　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

記者廖翊慈／綜合報導

中國第十五屆全運會20日迎來熱門賽事之一，男子桌球團體賽決賽（北京隊VS上海隊），王楚欽再次對上樊振東，這場被譽為「球王的對決」，讓觀眾熱血沸騰。最終樊振東連贏3局，拿下此輪大比分。王楚欽在得知輸球的當下，懊惱用頭用力敲了球桌。

綜合陸媒報導，王楚欽在第二盤單打中，以1:3不敵樊振東（比數：8-11、11-7、11-3、11-9）。這是兩人5天內第二次交鋒（此前男單四強賽樊振東已勝出）。

▲樊振東成全運會不敗戰神。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽懊惱「用頭撞球桌」。（圖／翻攝自微博）

▲樊振東成全運會不敗戰神。（圖／翻攝自微博，上同）

畫面顯示，輸掉最後一球後，王楚欽因極度自責用頭撞了下球桌，隨後被鏡頭捕捉到雙手叉腰、面露懊惱，但迅速轉為苦笑。

王楚欽賽後受訪被記者問到該舉動時，笑回，「不要在意那些不重要的細節。」他還說道，「（賽前）其實肯定會想過吧，自己其實還是很想再跟東哥（樊振東）去交手再去打一場。」

▲▼王楚欽懊惱「用頭撞球桌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽懊惱「用頭撞球桌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽懊惱「用頭撞球桌」。（圖／翻攝自微博）

他強調，「我覺得包括作為團體的一員，我覺得也希望能有去承擔這樣的一份責任，包括自己也想再去學習一下，然後包括通過單打的比賽，然後來進入到團體時機也希望能做出一些改變，我覺得其實今天自己有改變，但是確實東哥還是非常的強大。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」
月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷
快訊／韭菜大翻臉！驚爆1255.72萬違約交割
勞工處正副處長一起貪！　助惡企業「違規不用罰」
快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議
快訊／玉澤演台中遭騷擾！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
荒唐包裹照曝光！監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論

「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

橫店閻王爺爆紅！　金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」　領事館要求餐廳道歉賠償

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

人形機器人從蘇州「自主」走到上海　超106公里破金氏紀錄

陸配任民選公職難度高　邱垂正：修法需更多討論、凝聚社會共識

邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

陸放牧草原被光電板「霸佔」　一審勝訴未執行拆除...因涉政府部門

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論

「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

橫店閻王爺爆紅！　金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」　領事館要求餐廳道歉賠償

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

人形機器人從蘇州「自主」走到上海　超106公里破金氏紀錄

陸配任民選公職難度高　邱垂正：修法需更多討論、凝聚社會共識

邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

陸放牧草原被光電板「霸佔」　一審勝訴未執行拆除...因涉政府部門

快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

大陸熱門新聞

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

中國外交部重申　李強G20不見日方領導人

高市早苗稱立場不變　中方警告：立即收回錯誤言論

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

賴清德社群曬照挺日！中方嗆：表演作秀

中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

禁日本海鮮「換印度水產品」？陸網友：更狠的來了

陸航母福建艦成軍 《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

橫店閻王爺爆紅！ 金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

人形機器人從蘇州「自主」走到上海 超106公里破金氏紀錄

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」 領事館要求餐廳道歉賠償

更多熱門

相關新聞

林昀儒勇闖馬斯喀特挑戰賽男單8強！

林昀儒勇闖馬斯喀特挑戰賽男單8強！

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，21日下午持續在2025 WTT球星挑戰賽馬斯喀特站男單賽事16強戰持續出擊，面對日本選手篠塚大登之戰，林昀儒全場快意出擊，以11比6、11比6、11比5，僅花21分13秒，就以直落三挺進本站男單8強賽事。

林昀儒3比1挺進男單16強

林昀儒3比1挺進男單16強

林昀儒、鄭怡靜5局逆轉勇闖4強

林昀儒、鄭怡靜5局逆轉勇闖4強

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

東京聽奧桌球佳績　中華隊兩銅進帳

東京聽奧桌球佳績　中華隊兩銅進帳

關鍵字：

全運會桌球樊振東王楚欽

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面