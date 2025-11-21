球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

記者廖翊慈／綜合報導

中國第十五屆全運會20日迎來熱門賽事之一，男子桌球團體賽決賽（北京隊VS上海隊），王楚欽再次對上樊振東，這場被譽為「球王的對決」，讓觀眾熱血沸騰。最終樊振東連贏3局，拿下此輪大比分。王楚欽在得知輸球的當下，懊惱用頭用力敲了球桌。

綜合陸媒報導，王楚欽在第二盤單打中，以1:3不敵樊振東（比數：8-11、11-7、11-3、11-9）。這是兩人5天內第二次交鋒（此前男單四強賽樊振東已勝出）。

▲樊振東成全運會不敗戰神。（圖／翻攝自微博，上同）

畫面顯示，輸掉最後一球後，王楚欽因極度自責用頭撞了下球桌，隨後被鏡頭捕捉到雙手叉腰、面露懊惱，但迅速轉為苦笑。

王楚欽賽後受訪被記者問到該舉動時，笑回，「不要在意那些不重要的細節。」他還說道，「（賽前）其實肯定會想過吧，自己其實還是很想再跟東哥（樊振東）去交手再去打一場。」

▲▼王楚欽懊惱「用頭撞球桌」。（圖／翻攝自微博）

他強調，「我覺得包括作為團體的一員，我覺得也希望能有去承擔這樣的一份責任，包括自己也想再去學習一下，然後包括通過單打的比賽，然後來進入到團體時機也希望能做出一些改變，我覺得其實今天自己有改變，但是確實東哥還是非常的強大。」