移工無照開車釀1死1傷！準新娘僅獲賠5萬　中市議員砲轟中央

▲台中市議員陳廷秀針對失聯移工議題重批政府。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

外籍移工在台不只一次傳出違規肇事，其中台中市近2年分別發生陳姓準新娘遭移工撞到重傷，以及台體大楊姓男大生遭撞死，2起車禍案件都是移工肇事釀禍。台中市議員陳廷秀說，前述案件的陳姓準新娘只得到肇事移工賠償5萬元，但陳家為此付出200萬，就業安定基金沒發揮作用，240億只變成勞動部的小金庫，怒批政府「上無政策、下無對策」。

▲台中2022年準新娘遭撞重傷案，陳女僅獲得移工賠償5萬元。（圖／ETtoday資料照）



回顧2022年6月，台中市龍井區一名陳姓準新娘遭到無照移工闖紅燈撞傷，一度命危，差點成為植物人，所幸陳女奇蹟甦醒，最後積極復健，現在有了8成恢復，但肇事的阮姓移工是失聯移工，當下肇逃，最終被逮後，法院也僅判處1年6月徒刑，民事部分更僅僅賠償5萬元，與陳家付出200萬替女兒復健，有極大差距，一家人生活從此變調。

▲今年4月台中市發生台體大守護神遭移工撞死案件。（圖／ETtoday資料照）



今年4月，就讀台體大的一名楊姓大學生，是乙組棒球隊的王牌投手，結果在比賽路上遭到移工撞死，肇事移工同樣又是「無照、闖紅燈、肇逃」，楊生沒能躲過死劫，最終宣告不治死亡，美好前程被迫終止。

台中市議員陳廷秀說，全國有8.8萬失聯移工，已經是國安級問題，痛批政府「上無政策、下無對策」，就業安定基金到底安定了誰？該基金開宗明義目的就是，若是外籍移工造成本土勞工權益的受損的補救機制，這筆費用每年約有240億，卻沒落實支援勞工。就像前述的陳女案例，一家人花了200萬，經濟壓力相當大。

台中市政府勞工局局長林淑媛說，陳女案件已向勞動部行文三次，卻不了了之，針對在台肇事的移工，及受害民眾求償無門案件，市府也會積極反映給勞動部，以保障廣大台中市民的權益。