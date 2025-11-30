「宅神」明將重獲自由！強吻鍾沛君判11月　朱學恒表現良好獲縮刑

▲朱學恒入監於1月24日報到，提早入監服刑 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

「宅神」朱學恒2022年在餐敘中強吻台北市議員鍾沛君，因此於2024年遭依強制猥褻罪判刑11個月定讞，並於2025年1月24日報到入監，原預計刑滿日期為12月23日，但由於朱在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，因此獲縮刑處遇，預計明(12月1日)上午吃完早餐後即可出獄。

回顧本案，朱學恒被控在2022年8月6日一場餐敘結束後，與鍾沛君在包廂內獨處時，2度無預警走向鍾沛君，伸手壓制住並強吻鍾沛君，還噁稱「反正妳明天也不會記得」，朱學恒得逞後走回自己座位。案經鍾沛君在2024年6月的#me too風波中爆料，並回憶當時感受「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰」。

朱學恒隨後在網路直播中道歉，但堅稱自己當時喝醉斷片，不記得對鍾沛君做了甚麼事情，但事件持續延燒，朱學恒決定到台北地檢署告發自己。全案經檢方偵辦後，認定朱學恒先後以雙手壓肩，不顧鍾沛君扭開頭表達拒絕之意強吻2次，一審判刑1年2月，上訴至高院後法官考量朱學恒態度改善，願意道歉與賠償，雖雙方未達成和解，但仍依強制猥褻罪判刑11月，全案因朱學恒未再上訴而定讞。另民事部分，鍾沛君求償500萬精神撫慰金，民事庭判朱學恒須賠償35萬元。