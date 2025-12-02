　
生活 生活焦點 教育

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅力抗日韓強敵　為台灣留下獎牌

▲林宸毅賽後表示，已將目標放在明年9月上海舉行的國際技能競賽，盼再為台灣奪下更亮眼的成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林宸毅賽後表示，已將目標放在明年9月上海舉行的國際技能競賽，盼再為台灣奪下更亮眼的成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2025 亞洲技能競賽」於 11月30日落幕，台灣代表團在30個參賽國中強勢衛冕團體總冠軍。值得一提的是，青年組雲端運算職類由逢甲大學資訊工程學系林宸毅奪下銅牌，在日、韓技術強權的夾擊中沉著應戰，替台灣留下極具含金量的一面獎牌。

勞動部表示，今年台灣共有49名國手出征，競爭比往年更為激烈。林宸毅更是在僅「一個多月備戰」的狀態下上場。他於10月20日才取得國手資格，卻能在短時間內整合訓練成果，展現多年實力累積。最終在雲端運算項目中奪銅，不僅讓逢甲大學聲名再起，也為台灣隊增添亮眼戰績。

賽程為期三天，題目涵蓋跨領域技術，也考驗選手臨場反應。首日由韓國裁判長命題，風格偏向「從零部署」的實務操作，要求以開源服務建置完整系統並以 Kubernetes 為核心。對此相對陌生的林宸毅自評「大約第三名」，但並未氣餒，迅速調整節奏。第二天進入 AWS GameDay，他在效能測試中大幅領先對手約 10%，成功追分。最後一日 AWS Jam，他更與日、韓高手並列滿分，展現足以對抗亞洲頂尖選手的強度。 
「強中還有強中手。」林宸毅表示，自己在每道題目都全力以赴，能與日韓選手取得相同成績，也證明自己已具備追上亞洲水準的能力。他也感謝一路訓練他的吳如娟老師、李舒媺老師，以及比賽期間特地北上加油的林峰正老師，「沒有逢甲雲創學院，就沒有今天能站上國際舞台的我。」

指導老師吳如娟說明，雲端運算是世界技能競賽新興項目，技術要求高，必須在全程聯網環境下完成架構設計、部署、自動化、效能調校及資安治理等任務，標準已逼近企業級。林宸毅能在短期備戰下脫穎而出，靠的是五年厚實訓練與實戰經驗。

林宸毅下一步將前進2026年9月在上海舉行的國際技能競賽（WorldSkills），盼把此次經驗轉化為更強動力，再為台灣拚下另一面獎牌。逢甲大學近年積極布局雲端人才培育。雲創學院已連續五年在全國及分區賽中屢獲佳績，也成功培養多名世界技能競賽國手。校方指出，在台灣睽違 32 年重返國際技能競賽主辦國的時刻，林宸毅的獎牌更具象徵意義，全校師生深感榮耀。

▲林宸毅賽後表示，已將目標放在明年9月上海舉行的國際技能競賽，盼再為台灣奪下更亮眼的成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲逢甲大學資訊工程學系林宸毅同學（右1）於「2025亞洲技能競賽」榮獲「雲端運算」職類銅牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


11/30 全台詐欺最新數據

2025亞洲技能競賽在南港展覽館隆重登場，本屆共有來自31國、321名頂尖選手參戰，總統賴清德也親臨開幕典禮迎接各國好手，而中華電信提供穩定高速的網路與雲端服務，全力支援賽事並為台灣選手加油，同時也在展場展示網路韌性架構與AI創新技術，推出多項互動體驗。

亞洲技能賽雲端運算逢甲大學林宸毅台灣代表團

