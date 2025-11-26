　
社會 社會焦點 保障人權

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

記者邱中岳／台北報導

北市一家酒店老闆，因為積欠裝潢的8百萬元債務，所以從8月開始陸續有5名男女上門，在酒店大廳不斷咆哮，甚至還在酒店丟擲雞蛋、撒冥紙等行為，還拿大聲公咆哮「欠債還錢」，警方在13日逮捕主嫌在內等5名涉案男女，訊後依照組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查，北市一家酒店老闆因為積欠裝潢工程款7百多萬，設計公司認為加上稅金達8百萬元，雙方曾經透過士林地院進行協調，甚至還當時酒店老闆還信誓旦旦要負責償還，但是卻遲遲沒有付款，甚至還將酒店經營權轉給前妻經營，讓設計公司感到不滿。

▲▼五名惡煞上酒店討債，甚至還丟雞蛋、撒冥紙，店家不排除是債務糾紛惹禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲五名惡煞上酒店討債，甚至還丟雞蛋、撒冥紙，店家不排除是債務糾紛惹禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，雙方多次協商、談判未果，所以在8月間陸續開始，有50歲的潘姓男子找來李、周等兩名男子，並帶著陳姓女子，共計五人，輪番至該酒店以及其所屬分但鬧事，除了對著櫃檯咆哮、撒冥紙以及丟擲雞蛋，甚至還拿大聲公咆哮「欠債還錢」。

帶頭的潘姓男子等人，從8月中旬陸續跑到酒店門口站崗，除了每週派人前往酒店，在門口不緊張貼恐嚇紙條，且更在10月間更為囂張，跑到其他分店進行騷擾，導致店家生意輛下活，不堪其擾之下，立刻向所屬的轄區警員報案，警方也立刻展開追查。

▲▼五名惡煞上酒店討債，甚至還丟雞蛋、撒冥紙，店家不排除是債務糾紛惹禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，警方循線掌握潘姓男子等5人身分，並在13日兵方多路前往逮人，一干人等到案後對於供詞避重就輕，也不願意坦承幕後指使者，訊後依照組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦，但店家認為就是債務問題引起事端，警方也將持續追查幕後藏鏡人。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

酒店老闆債務

