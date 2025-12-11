饗食天堂瘋傳「3月進駐嘉義」！耐斯王子大飯店回應了：洽談中

▲饗食天堂傳出將進駐嘉義五星級耐斯王子大飯店。（示意圖／饗賓餐飲提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

知名人氣Buffet品牌「饗食天堂」傳出將進駐嘉義，且選定五星級的耐斯王子大飯店「萬國百匯」，消息曝光後立即引起在地民眾熱議，興奮直呼「終於等到了」。對此，耐斯王子飯店也證實，目前雙方正在洽談中，但還沒有明確規劃，開幕時間尚未定案，非外界瘋傳的「明年3月」。

嘉義民眾近日在LINE、臉書社群瘋傳，耐斯王子飯店的萬國百會將在明年3月後改由饗賓集團的「饗食天堂」入駐經營，引起在地民眾熱烈討論，興奮直呼「這是嘉義的福音」、「終於等到了」、「水啦，為民謀福利」、「敲碗旭集、海底撈一起來」、「重磅消息！」

饗賓集團積極布局嘉義，2022年於馬稠後工業區取得1萬5098坪的產業用地，投資8億元興建「嘉義食材中心」，並於2024年6月進駐嘉義市耐斯百貨開設「開飯川食堂」、泰菜「饗泰多」。

此次人氣品牌「饗食天堂」進駐嘉義消息傳出後，立即讓在地民眾興奮不已。對此，耐斯王子飯店也回應，證實雙方確實在「洽談中」，但進場時間及空間配置都尚未有明確規劃及期程，也沒有外界瘋傳3月開幕等訊息，若後續有進一步消息，將會立刻公布。