勇消吳恩碩救溺殉職！今入殮國旗覆棺　追晉兩線一星分隊長

▲勇消吳恩碩今入殮禮拜，消防旗、國旗覆棺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市消防局直潭分隊消防員吳恩碩，日前出勤道新店廣興橋執行救溺勤務時，船艇不慎翻覆，吳員因而不幸殉職。今天（25日）於台北市博愛館舉行入殮儀式，並由同仁覆蓋國旗與消防旗幟；內政部長劉世芳及新北市長侯友宜到場，頒授獎章及褒揚令，並追晉兩線一星分隊長。

回顧至本月8日傍晚，新北市消防局接獲民眾報案，新店廣興橋有民眾不慎落水需要救援，消防同仁抵達，發現因民眾在違規水域玩SUP，導致58歲陳男落水失蹤，警消人員下艇搜救過程中，救援船艇也不慎翻覆，導致2名落水的勇消吳恩碩、張敬謙雙雙殉職，而義消曹雙全目前仍在昏迷中。

▲勇消吳恩碩今入殮禮拜，消防旗、國旗覆棺。（圖／記者陸運陞翻攝）

英勇殉職勇消吳恩碩，今天在台北市博愛館景行樓景明廳，舉行入殮禮拜後火化，由新北市消防局簡任技正鍾世銘及5位消防大隊長覆蓋消防旗及國旗，內政部長劉世芳到場，頒授消防專業獎章。

新北市長侯友宜頒授褒揚令、行政院楷模獎章證書以及消防榮譽章證書，新北市消防局局長陳崇岳頒授消防楷模證書，中央警察大學吳貫遠主任頒授警察大學榮譽學位證書，由吳恩碩遺孀代表領授，並追晉兩線一星分隊長。明天上午家屬將在台灣基督長老教會文山教會舉辦告別禮拜，共同追思懷念。

▲新北市消防局同仁列隊敬禮。（圖／記者陸運陞翻攝）