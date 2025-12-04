人妻婚內出軌產下雙胞胎！反控夫家暴　和小王要連帶賠80萬

▲人妻交纏小王產下雙胞胎，遭丈夫提告求償。（示意圖／AI生成）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫指控，前妻在婚姻期間，與她參加某職訓培訓班負責人出軌並懷孕產下雙胞胎，害他綠光罩頂，一狀告上法院求償150萬元。前妻雖辯稱是在分居後才與小王交往，且對方不知她已婚，但法官審理後不採信其說詞，認定兩人行為已構成侵害配偶權，情節重大，因此判決2人應連帶賠償人夫80萬元。全案仍可上訴。

原告主張，他與妻子於2023年結婚，並育有一子。隔年妻子前往小王開設的職訓班上課後，兩人關係急速升溫，妻子婚內出軌並生下雙胞胎。兩人的行為已共同侵害配偶權，使他精神承受巨大痛苦，才與她協議離婚，向兩人連帶求償150萬元精神慰撫金。

對於人夫的指控，前妻辯稱，她與前夫的婚姻關係短暫，且在遭家暴後離家，當時已向法院聲請保護令獲准。她主張自己是在離家、雙方感情已然破裂後，才開始與小王交往並生下孩子，因此並未侵害配偶權，即便有，情節也屬輕微。小王則辯稱，他在與人妻交往期間，完全不知道她仍是有夫之婦，主觀上並無侵害人夫故意或過失，不應負擔賠償責任。

法官審理，經檢視相關證據後，人妻上課的加強班是由小王全權管理，業務包含「代學員報名」職訓人員技術士檢定，而報名該檢定必須檢附身分證正反面影本，上面清楚記載配偶欄資訊。小王有充分機會從其身分證件上知悉或可得而知她已婚身分，不知情辯解，與事證不符。

法院認為，人妻與小王發生婚外情，已破壞婚姻、安全與幸福的不正常交往，人夫請求精神賠償於法有據。審酌雙方的學歷、收入、財產狀況與需扶養之人數等經濟條件後，裁定2人應連帶賠償80萬元為適當。

