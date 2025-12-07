　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羽球館1男突倒地命危！羅東休假消防員、護理師聯手搶救成功

▲▼休假中的羅東消防分隊隊員林君軒（箭頭所指）挽救一名倒地無脈搏的患者生命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲休假中的羅東消防分隊隊員林君軒（箭頭所指）挽救一名倒地無脈搏的患者生命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

12月6日晚間，一場驚險的急救行動在宜蘭縣羅東鎮體育路羽球館上演。羅東消防分隊隊員林君軒休假期間運動時，憑藉專業訓練與冷靜判斷，在突發情況下，迅速應變成功，挽救一名倒地無脈搏的患者生命。

▲▼休假中的羅東消防分隊隊員林君軒（箭頭所指）挽救一名倒地無脈搏的患者生命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

當晚21時許，林君軒正在羽球館運動，突然聽見館內傳出異響，隨即上前查看，發現一名男子倒地，臉色發紺且呼吸急促。現場另一名球友表示自己是護理師，兩人迅速評估患者狀況，確認已無頸動脈搏動，立即展開急救行動。

林君軒指揮護理師進行心肺復甦術（CPR），並請球友取用自動體外心臟電擊去顫器（AED）及撥打119報案。報案期間，他要求球友開啟擴音，並主動向消防局勤務中心表明身分，同步通報患者為到院前心跳停止（OHCA）狀態。消防局隨即派遣羅東91救護車前往現場。

急救過程中，護理師完成第一輪按壓後，林君軒迅速將AED貼附於患者身上。AED分析顯示需進行電擊，他隨即指揮現場人員遠離患者並完成電擊操作。持續進行1至2個循環按壓後，患者逐漸恢復意識，對疼痛刺激有反應，頸動脈搏動也恢復正常。林君軒協助患者採復甦姿勢，等待救護人員抵達。

21時19分，救護人員抵達現場，接手後將患者送往博愛醫院進一步治療。患者已恢復意識並可正常對話，急救行動圓滿成功。

▲▼休假中的羅東消防分隊隊員林君軒（箭頭所指）挽救一名倒地無脈搏的患者生命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

事後，林君軒表示，當下並未多想，只是憑藉平日訓練的反射動作，迅速與現場護理師及球友分工合作，完成生命之鏈。他謙虛地說：「這不是我一個人的功勞，現場球友的配合報案、取用AED，以及護理師的協助壓胸，都是成功的關鍵。我只是剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事。」

林君軒也感謝消防局平日的救護訓練，讓他在關鍵時刻能冷靜應對、完成職責。他強調，每一次訓練的要求與業務推動，都是為了在緊急時刻能守護生命。

宜蘭縣消防局表示，林君軒同仁在休假期間仍秉持消防人員的使命感，展現高度專業與冷靜判斷，成功搶救一條寶貴生命，並與現場民眾通力合作，串聯起生命之鏈。消防局對林君軒的英勇行動感到驕傲，並感謝所有協助急救的護理師與民眾，讓這場急救行動劃下完美句點。

