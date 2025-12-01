日本遊客超暖！機場留「110萬韓元」現鈔　手寫信感動韓網

▲ 釜山金海國際機場出境大廳。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山金海國際機場近日傳出暖心故事，一名日本遊客竟在愛心捐款箱內留下多達110萬韓元（約新台幣2.35萬元）現鈔及手寫信，稱他這趟旅程玩得很開心，希望能將沒用到的現金用於幫助他人，善舉透過媒體曝光後感動眾多網友。

"한국 여행 즐거웠습니다" 공항 모금함에 110만원 남긴 日여행객https://t.co/MqaccowDIl — 연합뉴스 (@yonhaptweet) December 1, 2025

綜合《韓聯社》等韓媒，大韓紅十字會釜山分會1日表示，11月26日對機場7處捐款箱進行例行開箱作業時，發現其中一個捐款箱內有110萬韓元現金及一封日文手寫信，信中以日文簡短寫道，「韓國旅遊很愉快，剩餘的錢請用於幫助有困難的孩子們。」

這份跨越國籍的善意令紅十字會人員深受感動，大韓紅十字會釜山分會會長具正會（音譯）表示，「這名匿名捐贈者留下的真摯心意，價值遠超過金額本身。這筆善款將成為向絕望中的人們傳遞希望的救命繩。」

該捐款箱設置於金海機場國際線出境大廳等7個地點，紅十字會每年上、下半年各開箱一次，募集到的善款主要用於國內外緊急救援行動及弱勢族群支援計畫，而這筆來自日本遊客的愛心捐款，預計將投入社會弱勢及災民人道救援工作。