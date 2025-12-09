　
地方 地方焦點

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025西拉雅5COOL音樂節將於今年12月13日、14日在官田盛大登場，兩天活動不只音浪滿滿，周邊還集合餐車市集、戶外旅程、森活玩法等豐富體驗，預計再掀年底旅遊熱潮，主辦單位提醒，活動期間將實施交通管制，建議遊客多利用免費接駁車，避免塞在路口乾等。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

為因應大量人潮，主辦單位規劃「隆田車站線」與「環狀線」兩條免費接駁路線，自兩日下午2時起於官田遊客中心發車，行駛至晚間10時。也因停車空間有限，建議旅客可提前搭乘臺鐵抵達隆田火車站，再轉乘接駁車至會場，能省下找位繞圈的時間；不想排隊的人，也可在隆田站租借U-Bike前往官田，兼具彈性與節能。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

交通部分，12月13、14日活動兩天下午2時起，福田路將開始交通管制，除接駁車、公車與大會車輛可通行，其餘車輛採「只出不進」方式，提醒民眾提早前往周邊停車場，包括隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等。園區內開放機車、自行車停放，但禁止在園內騎乘自行車，避免造成人潮動線風險。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

活動內容包含餐車市集（14:00–21:00）與舞台演出（15:00–21:00），讓遊客一路從白天玩到夜晚。如果上午就到官田，不妨安排一趟「森活小旅行」：自隆田火車站步行至隆田CHA CHA文化資產教育園區，有互動展覽能暖身開場；接著前往烏山頭水庫景區走吊橋、賞湖光；鄰近的八田與一紀念園區帶著濃厚日式風情，也相當適合拍照散心。喜愛手作與香氛的人，可順道至蘭都觀光工廠體驗DIY與蘭花保養品試用。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

西拉雅轄區還有近年爆紅的「黃金台三線」可串成一日遊：玉井黃金蕎麥探索館、老街芒果冰、楠西梅嶺薑黃雞、龜丹溫泉、南化蜂蜜與黑糖、大埔曾文水庫遊湖、中埔咖啡農遊體驗，都是受旅客喜愛的周邊景點，推薦給想延伸旅程的遊客。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）
為響應音樂節，只要透過合作旅宿或購買特色小旅行獲得搖滾區票券的民眾，建議提前至現場服務臺換取入場手環，才能站上最前線感受音浪衝擊。主辦單位也鼓勵大家自備環保餐具，不僅能在市集享優惠，也一起為低碳旅遊助力。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

更多活動內容、懶人包、即時資訊，可持續追蹤西拉雅國家風景區管理處官網與臉書粉專。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田登場，現場規劃舞台演出與多元市集活動。（記者林東良翻攝，下同）

12/07 全台詐欺最新數據

