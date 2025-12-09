Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了：資料是最新的

▲Joeman曬出他和李多慧的合照。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

記者曾筠淇／綜合報導

很多名人的相關資訊，都會被記錄在「維基百科」上。YouTuber Joeman就發文表示，他昨天心血來潮，查了一下自己的頁面是否有被更新，結果上面寫的一句話，就引起網友熱烈討論，「獨旅第三集期待中」、「維基百科的資料是最新的，已認證」。

Joeman在Threads上發文表示，他最近看到很多自己的新聞，所以就心血來潮，跑去看一下維基百科上的Joeman頁面是否有被更新。從圖片可見，在「個人生活」那欄，就被寫下「2025年11月7日，在忠孝東路上與李多慧合照，Joeman表示他未來會將此事寫在墓誌銘上」。

Joeman看到這句話後，忍不住寫道，「結果更新的是我的墓誌銘會寫上：『此人生前曾經在忠孝東路跟李多慧合照』」，同時附上一個笑臉emoji。他也在串文底下，貼出他跟李多慧的合照，並說「墓誌銘背後長這樣」。

貼文吸引5000多人按讚，還有不少網友表示，「至少他沒有放：獨旅其實不是獨旅」、「知道墓誌銘要寫什麼也是不錯的，繼續更新」、「我聞到文字背後的嘲諷味了，不知道是不是我鼻子有問題」、「超好笑」、「請問你可以上傳那張合照到維基上嗎」、「阿慧變成一個移動景點了嗎」、「超好笑，到底都誰在更新的，有夠死忠粉」。