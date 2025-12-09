5次酒後騎鐵馬被同一警攔！台中阿北1個月吞2.4萬罰單

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市北屯區一名65歲魏姓男子短短1個月內5度酒後騎乘腳踏車上路，全數遭警方攔查舉發，巧合的是，每一次都栽在同一名員警手中，累積罰鍰高達2萬4千元，為自己的危險行為付出慘痛代價。

▲魏男一個月內5次酒後騎腳踏車上路，累積罰鍰高達2萬4千元。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，魏男平時有飲用俗稱「阿達」的含酒精飲料，卻仍多次酒後騎乘腳踏車在街頭穿梭。自今（2025）年8月5日至9月3日短短1個月內，魏男分別在中清路二段（8月5日、13日）、昌平路一段（8月6日）、熱河路二段（8月20日）及文心路四段（9月3日）遭警方攔查，均因行車不穩或未依規定行駛引起注意。員警盤查時發現其酒容明顯、渾身酒氣，但魏男每次都拒絕接受呼氣酒精測試，依法舉發後累計罰款達2萬4千元。

▲《道路交通管理處罰條例》規定，酒後騎乘腳踏車可處1,200元至2,400元罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局分局長劉其賢提醒，民眾酒後駕駛汽車或騎乘機車，已涉及刑法公共危險罪；即使是酒後騎乘腳踏車，同樣存在高度風險，也違反《道路交通管理處罰條例》第73條第3項規定，可處1200元至2400元罰鍰，若拒絕酒測，還可加罰4800元。警方呼籲，切勿貪圖一時方便酒後上路，否則不僅傷荷包，更可能釀成無法挽回的憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。