社會 社會焦點 保障人權

5次酒後騎鐵馬被同一警攔！台中阿北1個月吞2.4萬罰單

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市北屯區一名65歲魏姓男子短短1個月內5度酒後騎乘腳踏車上路，全數遭警方攔查舉發，巧合的是，每一次都栽在同一名員警手中，累積罰鍰高達2萬4千元，為自己的危險行為付出慘痛代價。

▲魏男一個月內5次酒後騎腳踏車上路，累積罰鍰高達2萬4,000元。（圖／記者許權毅翻攝）

▲魏男一個月內5次酒後騎腳踏車上路，累積罰鍰高達2萬4千元。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，魏男平時有飲用俗稱「阿達」的含酒精飲料，卻仍多次酒後騎乘腳踏車在街頭穿梭。自今（2025）年8月5日至9月3日短短1個月內，魏男分別在中清路二段（8月5日、13日）、昌平路一段（8月6日）、熱河路二段（8月20日）及文心路四段（9月3日）遭警方攔查，均因行車不穩或未依規定行駛引起注意。員警盤查時發現其酒容明顯、渾身酒氣，但魏男每次都拒絕接受呼氣酒精測試，依法舉發後累計罰款達2萬4千元。

▲《道路交通管理處罰條例》規定，酒後騎乘腳踏車可處1,200元至2,400元罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝）

▲《道路交通管理處罰條例》規定，酒後騎乘腳踏車可處1,200元至2,400元罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局分局長劉其賢提醒，民眾酒後駕駛汽車或騎乘機車，已涉及刑法公共危險罪；即使是酒後騎乘腳踏車，同樣存在高度風險，也違反《道路交通管理處罰條例》第73條第3項規定，可處1200元至2400元罰鍰，若拒絕酒測，還可加罰4800元。警方呼籲，切勿貪圖一時方便酒後上路，否則不僅傷荷包，更可能釀成無法挽回的憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

12/07 全台詐欺最新數據

水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

嘉義遊覽車路口擦撞農耕車！2人受傷　疑轉彎視線死角釀禍

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

驚險！台南轎車左轉失控撞庇護島翻覆　駕駛左膝受傷送醫

就愛人妻！小王車震被抓包　交往7個月代價30萬

鄰近航空站！花蓮大理石厰深夜大火　200坪廠房燒毀

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判

台中市7月發生一起黑吃黑千萬搶案，出沒在高雄的2名惡煞楊男、劉男跑到台中七期埋伏，持刀、空氣槍搶走一名被害人總計3大袋包包、總計1061萬。事發當時是颱風丹娜絲侵襲南部時刻，專案小組前往高雄逮人，還一度因風雨駕車受阻，2人被逮時，僅剩下13萬贓款，近日均遭判刑8年4月，警方續追幕後黑手中。

騎士闖紅燈捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂救人

騎士闖紅燈捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂救人

新北男破鎖闖頂加狂掃3C　北投警跨區逮人

新北男破鎖闖頂加狂掃3C　北投警跨區逮人

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

更多
