盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

記者黃宥寧／台北報導

家住新北43歲林姓男子跨區到北市北投行竊，趁老公寓防護鬆散破鎖闖入住家，偷走多項3C設備。警方調查發現，他在犯案前已在社區附近潛伏多日伺機下手。永明派出所接獲報案後立即成立專案小組，調閱監視器循線追查，僅花3天便在板橋將林男拘提，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區石牌住宅遭闖入行竊，警成立專案小組拘提到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，事發地點為多棟老舊公寓組成的集合住宅，出入口複雜、環境隱蔽。警方初步研判，林男看準管理鬆散，加上被害住處位於頂樓加蓋、較不易遭人注意，因此選定此處下手。破鎖入內後，他迅速將易變賣、體積又較小的電子設備一掃而空，包括Nintendo Switch主機、健身環及全景鏡頭等，屋主返家發現遭竊後驚覺異狀，立即報警求助。

▲家住新北板橋的林姓男子跨區行竊遭逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）



永明派出所所長葉明源表示，接獲通報後便立即指示同仁火速偵辦，「從調閱監視器、比對犯嫌動線到研判逃逸路線，全程不停歇，就是希望盡快把人抓到，讓住戶放心。」專案小組透過監視畫面掌握林男多次出沒公共區域、舉止異常，又查無住戶紀錄，成功鎖定其方向，最終在板橋將他當場拘提，並起獲大部分贓物。

北投分局呼籲，年末將近，住戶務必加強門窗安全，貴重物品應妥善收放，社區也可主動留意陌生人進出情形。警方提醒，如發現可疑人事物務必立即撥打 110，警方將在第一時間到場處置，避免讓宵小有機可乘。