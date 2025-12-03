獨／民間拖吊車扮警車「爆閃紅藍燈」鳴笛狂衝畫面曝　下場慘了

記者吳奕靖／高雄報導

一輛民間拖吊車不但違規雙併排停車之外，甚至還開蜂鳴器以及亮警示燈光闖紅燈，簡直就把自己當成了「警車」，警方將對他依法告發罰單之外，同時因為加裝之閃爍器及燈光設備，將移請監理單位辦理召回臨時檢驗。交通大隊強調，拖吊車根本不在特種車輛清單內，闖紅燈完全不具合法性。

▲民間拖吊車閃警示氣以及蜂鳴器，違規闖紅燈左轉 。（圖／民眾提供）

根據民眾投訴的內容以及影片，這起誇張的違規事件發生在高雄市左營區重立路與文自路。11月30日接近晚上七點做右，一輛民間拖吊車就停在慢車道，駕駛還以「雙排停車」方式占據車道，最讓用路人傻眼的是，在完成拖吊準備離開時，這名駕駛竟操作車上疑似加裝的刺耳蜂鳴器，同時亮起全車紅藍閃爍警示燈光，闖紅燈快速左轉，拖吊車蜂鳴器一路狂響，宛如執行緊急勤務的特種車輛。

投訴民眾怒批，拖吊車並非特種車輛不能使用警報器、警示燈號或行駛優先權的資格；這樣的行為簡直是在濫用特權，更可能誤導其他用路人做出閃避動作，造成交通秩序混亂。

▲民間拖吊車佔據慢車道，雙併排停車 。（圖／民眾提供）

▲投訴民眾表示民間拖吊車車頂加裝燈光，會影響後方駕駛視線 。（圖／民眾提供）

針對此案，左營分局指出，員警調閱影片後確認多項違規屬實，包含闖紅燈、違規併排停車，以及擅自加裝警示燈具。經查，闖紅燈依《道路交通管理處罰條例》第 53 條，可處 1800 至 5400 元罰鍰；擅自變更燈具規格違反第 16 條，可處汽車所有人 900 至 1800 元並移請監理單位召回臨檢；至於併排停車干擾交通，依第 55 條，也可處 300 至 600 元罰鍰，合計最高可罰上看 7800 元。

高雄市交通大隊也補充說明，依《道路交通安全規則》第 93 條第 2 項，僅消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車，在執行緊急任務並開啟警示燈、警鳴器時，才得不受號誌與標線限制；拖吊車顯然不在此清單。

此外，交通大隊也提到，拖吊車後方工作燈在行駛中亮起，已造成其他用路人眼部眩光，違反《道路交通管理處罰條例》第 42 條「未依規定使用燈光」，可再處 1200 至 3600 元罰鍰。

警方呼籲，拖吊車與各類營業車輛行駛道路時更應遵守交通規範，切勿任意改裝燈光設備或濫用警示聲響，以免造成交通混亂，危及自身與他人安全。