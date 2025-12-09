青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

▲日本青森大地震。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本東北與北海道地區8日深夜遭強震襲擊，青森縣東方外海晚間11時15分發生規模7.6地震，日本氣象廳稍早下修為規模7.5，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，沿岸隨即發布海嘯警報。劇烈搖晃發生於寒冬深夜，許多民眾倉皇撤離至避難所，社群平台也湧現貨架倒塌、路面龜裂等災情；一名男子回憶，當時熟睡中像是被人由下往上用力推了一把，接著強震就來了。

綜合中央社、共同社與朝日新聞報導，青森、北海道及岩手等地居民被迫在接近攝氏0度的寒風下避難，不少人心有餘悸。位於太平洋沿岸的青森縣八戶市，一名40多歲男子回憶，當時半夜熟睡中，「突然感到像是被從下往上猛推一把，接著又上下左右地搖晃」，情況相當驚險。

八戶市一家商務旅館的男性員工表示，左右搖晃持續約30秒，連桌上抽屜都被震開，物品四散。旅客原先疏散到戶外，但因發布海嘯警報，又改至頂樓避難。另名便利商店女員工也說，「強烈搖晃持續3到4分鐘，完全站不穩，不知道何時會停」，店內貨架倒下，瓶罐碎裂滿地，冷藏櫃的水濺得整間店濕滑混亂，「根本不知道從哪裡開始整理」。

住在青森縣三澤市的朝日新聞記者描述，地震速報剛響起，立刻感到如被向上猛推的激烈搖晃，伴隨巨大地鳴聲，牆上時鐘掉落，廚房也傳出物品落地聲。搖晃暫歇後不久，又出現下一波震動，接著海嘯警報大作，餘震頻仍，令人不安。

日本電視台則報導，八戶市一家旅館的大浴場因水體劇烈晃動，水幾乎濺到天花板，顯示震度之強烈。