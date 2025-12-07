　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他見整桌「水壺狂繁殖」傻眼現場　網喊正常！內行曝1重點：快丟掉

▲▼環保杯,循環杯,飲料杯。（圖／記者許展溢攝）

▲桌上擺滿各式環保杯，讓原PO傻眼不已。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台灣人熱愛手搖飲和咖啡，帶動環保杯需求大增！一名網友搖頭直呼，家裡桌上至少有30個各式水壺，讓他納悶拋問「哪個正常的家庭有這麼多水壺的？」文章引發熱議，「我媽媽一個人夏天需要68個水壺」、「正常，而且要定期汰換」、「我一個人就有八支了」。

一名網友在Threads附上一張照片，桌上擺滿各式款式的環保杯、保溫瓶，目測至少30個以上，讓原PO看了狂搖頭直呼，「哪個正常的家庭有這麼多水壺的？」

底下網友笑虧，水瓶真的很容易無限繁殖，「我媽媽一個人夏天需要68個水壺，我還沒整理冬天保溫杯喔」、「我一個人就有分喝咖啡的、喝奶茶的、外帶手搖飲的、還有裝水的、還有喝茶的、喝花茶的，沒事啦，女生日常沒毛病」、「所以這樣跟環保有什麼關聯？大家以為自備杯子是環保，這根本是災難耶」、「喝水的（冷水瓶跟保溫杯）、喝咖啡的、喝飲料的，一個人起碼4支」、「我一個人就有八支了，一家人的話是有可能的」。

留言中也釣出醫護人員與過來人提醒，「正常，而且要定期汰換」；其他人也附和「塑膠的不能用超過兩年，因為洗的時候會刷花藏菌，一定要丟棄」、「水壺用一段時間就要汰舊換新，否則就是在喝一大堆細菌」、「可以喜新厭舊，很正常，但要斷捨離的丟掉舊的水壺」、「一般水壺大概裝個200次水，透明瓶身有點霧霧的，就該丟棄了，因為繼續喝就是在喝塑化劑」。

隨著環保意識抬頭，越多人會自備環保餐具，其中環保杯沒有固定丟棄時間，主要看使用頻率和狀況，一般建議1至2年更換，但若出現刮痕、異味、漏水、變質等情況就要立即汰換。

至於不鏽鋼材質的保溫杯部分，因為真空製程內，外管底座有加入碳粒，而碳粒的功用就是用來吸附雜質與空氣，若是飽和就無法繼續吸附，加上不鏽鋼本身也有毛細孔，因此吸附飽和的期限大約為5年。

新北市環保局曾在粉專「新北i環保」指出，金屬保溫瓶若因摔到，導致內膽變形，保溫效果變差，或長期裝咖啡、茶造成味道變異，就該汰舊換新，記得回收分類是屬於「廢金屬類」，但若保溫瓶是「塑膠外層＋不鏽鋼內膽」的複合性材質，就無法回收，得視為一般垃圾處理。

環保局也提醒，若未依規定分類、亂丟保溫瓶，可依《廢棄物清理法》處以新台幣1200至6000元罰鍰。簡單來說，金屬保溫瓶可回收，塑膠外層的不行，丟之前看清楚材質就對了。

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／危險！東區大樓磁磚大片掉落
12萬台攝影機遭破解外流！　韓女裸澡、分娩「全看光」
張員瑛「愛到連喝2杯」！　手搖品牌+黃金比例曝光
快訊／快關門窗！三峽化學工廠火警　出動百人灌救
「謝謝小英總統」名嘴日本舉行婚禮！　西本願寺高僧證婚
檢舉五月天黃牛票「收到獎金5千元」！　成案2條件曝
陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

屏東南榮60校慶好「塑」配！無塑8年不停歇　學生創意環保爆發

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

快訊／危險！北市忠孝東路4段大樓磁磚大片掉落　還好沒砸中人

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

第一桶金1300萬買「整棟套房」or台積電股票？　曝優缺點掀網熱議

客運司機疑開車看手機影片　屏東分局「從嚴認定」：最重罰3.6萬

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

3部震懾人心的韓式犯罪電影　劇情翻轉、情節驚悚窺見人性最醜陋

咖啡變身水果特調！融合蘋果荔枝層次超豐富　隱身嘉義60年老宅內

【12具貓屍當垃圾丟】信義區28歲女提袋被抓包！住家一開門飄腐味

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

「第一次違規就重罰6千」女駕駛嚇手抖！全場搖頭

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

漁友發現受困海龜　海巡與海保署協力救援

漁友發現受困海龜　海巡與海保署協力救援

3日上午，三和定置漁場業者於作業期間發現一隻受困海龜，隨即通報海巡署協助處理。經海巡人員及海洋保育署到場評估後，完成必要標識作業，並於下午成功將海龜野放回大海。

攜手推動清新永續家園　環保局表揚空品維護績優單位

攜手推動清新永續家園　環保局表揚空品維護績優單位

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

AI抓黑煙 屏東開出全國首張科技罰單

AI抓黑煙 屏東開出全國首張科技罰單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

