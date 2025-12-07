他見整桌「水壺狂繁殖」傻眼現場　網喊正常！內行曝1重點：快丟掉

▲桌上擺滿各式環保杯，讓原PO傻眼不已。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

台灣人熱愛手搖飲和咖啡，帶動環保杯需求大增！一名網友搖頭直呼，家裡桌上至少有30個各式水壺，讓他納悶拋問「哪個正常的家庭有這麼多水壺的？」文章引發熱議，「我媽媽一個人夏天需要68個水壺」、「正常，而且要定期汰換」、「我一個人就有八支了」。

一名網友在Threads附上一張照片，桌上擺滿各式款式的環保杯、保溫瓶，目測至少30個以上，讓原PO看了狂搖頭直呼，「哪個正常的家庭有這麼多水壺的？」

底下網友笑虧，水瓶真的很容易無限繁殖，「我媽媽一個人夏天需要68個水壺，我還沒整理冬天保溫杯喔」、「我一個人就有分喝咖啡的、喝奶茶的、外帶手搖飲的、還有裝水的、還有喝茶的、喝花茶的，沒事啦，女生日常沒毛病」、「所以這樣跟環保有什麼關聯？大家以為自備杯子是環保，這根本是災難耶」、「喝水的（冷水瓶跟保溫杯）、喝咖啡的、喝飲料的，一個人起碼4支」、「我一個人就有八支了，一家人的話是有可能的」。

留言中也釣出醫護人員與過來人提醒，「正常，而且要定期汰換」；其他人也附和「塑膠的不能用超過兩年，因為洗的時候會刷花藏菌，一定要丟棄」、「水壺用一段時間就要汰舊換新，否則就是在喝一大堆細菌」、「可以喜新厭舊，很正常，但要斷捨離的丟掉舊的水壺」、「一般水壺大概裝個200次水，透明瓶身有點霧霧的，就該丟棄了，因為繼續喝就是在喝塑化劑」。

隨著環保意識抬頭，越多人會自備環保餐具，其中環保杯沒有固定丟棄時間，主要看使用頻率和狀況，一般建議1至2年更換，但若出現刮痕、異味、漏水、變質等情況就要立即汰換。

至於不鏽鋼材質的保溫杯部分，因為真空製程內，外管底座有加入碳粒，而碳粒的功用就是用來吸附雜質與空氣，若是飽和就無法繼續吸附，加上不鏽鋼本身也有毛細孔，因此吸附飽和的期限大約為5年。

新北市環保局曾在粉專「新北i環保」指出，金屬保溫瓶若因摔到，導致內膽變形，保溫效果變差，或長期裝咖啡、茶造成味道變異，就該汰舊換新，記得回收分類是屬於「廢金屬類」，但若保溫瓶是「塑膠外層＋不鏽鋼內膽」的複合性材質，就無法回收，得視為一般垃圾處理。

環保局也提醒，若未依規定分類、亂丟保溫瓶，可依《廢棄物清理法》處以新台幣1200至6000元罰鍰。簡單來說，金屬保溫瓶可回收，塑膠外層的不行，丟之前看清楚材質就對了。