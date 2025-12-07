快訊／違停挨罰竟持斧頭砍女警！台南火爆男遭羈押

▲林姓男子因不滿遭開單，竟在崇德路持斧攻擊女警，現場隨即遭警方壓制逮捕，經檢察官向法院聲押，台南地院定羈押。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市崇德路6日晚間驚傳襲警案件。40多歲林姓男子因不滿違規停車遭員警開單，情緒突然全面失控，竟揮舞斧頭朝執勤的31歲黃姓女警砍去，警方在驚險瞬間撲上壓制逮捕，黃姓女警手部受傷、送醫縫合後無生命危險，台南地檢署7日依殺人未遂、妨害公務將林男聲押，台南地院於傍晚裁定羈押。

台南市警一分局警方於6日晚間8時許接獲110報案前往東區崇德路處理一輛違規停放且仍未熄火的自小客車，員警依規定開立告發單，正準備離開時，返回取單的林男突然大吼，隨即從車內抓出斧頭，朝黃姓女警猛烈劈下，現場一度陷入混亂，警方第一時間合力壓制，將林男上銬帶回才終止衝突。

▲林姓男子因不滿遭取締違停，情緒失控持斧攻擊女警，被警方壓制逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

負傷的黃姓女警經醫療處置後病況穩定。市長黃偉哲深夜獲報，痛斥暴力挑釁公權力的行為「絕不寬貸」，強調市府將全力協助同仁提告，也會嚴正捍衛員警執法尊嚴。

調查進一步揭露，林男早有暴力抗法前例。9年前於東區因違停遭拖吊，他情緒失控持刀追逐拖吊車，甚至丟刀騷擾，並與吳姓警員發生衝突，造成對方眼、頸、口多處受傷，最終遭法院依妨害公務判處4月徒刑。此次又因違停遭取締再度情緒崩裂，甚至升級到持斧攻擊警方，檢察官認定具高度危險性、反覆實施之虞而向法院聲押林男。

台南地檢署表示，林男攻擊行為嚴重危害公權力與社會治安，且屬重大犯罪，訊後立即向台南地院聲押，台南地院已在7日傍晚裁定林男羈押，以防止逃亡及再犯。