　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

美和警深入三和國小運動會　防詐與交通安全宣導吸引家長關注

▲員警深入三和國小運動會進行宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲員警深入三和國小運動會進行宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

校慶與運動會進入旺季，台東縣大武分局美和派出所近日把握三和國小村校聯合運動會人潮，走入校園與社區民眾面對面互動宣導。所長李志銘與警員溫弘彬透過手舉牌、設攤解說等方式，向家長與學生強化防詐與交通安全觀念，讓民眾在熱鬧活動中同步獲得實用的安全知識。

活動當日吸引眾多家長與居民到場同樂，美和派出所特別設置宣導攤位，聚焦近期關注度最高的詐騙手法，包括「全民普發現金1萬元」相關詐騙。員警提醒，切勿把提款卡、存摺或密碼交給他人，以免成為詐騙集團的人頭帳戶或車手；同時也呼籲家長留意孩子的上網行為，避免落入假帳號詐騙或與不良網友互動，如遇疑似詐騙情形，務必撥打165或110求證。

現場亦同步推動交通安全教育。警方提醒，學生與家長過馬路應遵守號誌並注意來車，騎乘機車必須全程佩戴安全帽；此外也強調微型電動二輪車的三大法定規範—年滿14歲、完成掛牌登錄與投保強制險，並需佩戴安全帽，相關宣導獲得校方與家長肯定。

美和派出所表示，將持續深入社區與校園，透過活動互動與教育宣導，提升民眾反詐意識及交通安全觀念，共同守護孩子與家庭的生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署網驚呆
獨／拖吊車裝「爆閃燈」鳴笛狂衝　下場慘了
中國遊客訂房量腰斬！大阪飯店「取消率5至7成」　最新數據曝光
觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要
被爆許瑋甯婚禮「爛醉倒地」　柯震東無奈發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毗鄰地農作整坡須合規　台東縣府嚴格把關坡地安全

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

台東石綿建材免費清除補助受理踴躍　今年清除量達26.95公噸

廢風機葉片變球拍！　興大、上緯首創全球再生碳纖維羽球拍

守護用路安全　台東大武警啟動年末交通大執法

熱心漁友發現受困海龜　海巡與海保署協力救援順利野放

台東婦深夜突發胸痛求助　警通報家屬緊急聯繫消防送醫

美和警深入三和國小運動會　防詐與交通安全宣導吸引家長關注

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

毗鄰地農作整坡須合規　台東縣府嚴格把關坡地安全

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

台東石綿建材免費清除補助受理踴躍　今年清除量達26.95公噸

廢風機葉片變球拍！　興大、上緯首創全球再生碳纖維羽球拍

守護用路安全　台東大武警啟動年末交通大執法

熱心漁友發現受困海龜　海巡與海保署協力救援順利野放

台東婦深夜突發胸痛求助　警通報家屬緊急聯繫消防送醫

美和警深入三和國小運動會　防詐與交通安全宣導吸引家長關注

毗鄰地農作整坡須合規　台東縣府嚴格把關坡地安全

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

羅浮宮明年1月「外國人門票大漲45%」　凡爾賽宮、歌劇院擬跟進

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

飲控不用戒主食！3款低卡麵讓你吃出輕盈與幸福感

戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

直擊士檢偵查庭！日本律師團驚呼：台灣程序正義細到看得出來

台積電遭竊密追加起訴東京威力　併3內鬼工程師合議庭審理

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！

地方熱門新聞

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

基暖暖、仁愛高地恐停水　明啟動應變

環保蟑螂南投亂倒萬噸廢土　15嫌起訴

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

桃園環保局推出「淨零日記」抽獎活動

台大團隊攜手日月光中壢廠　守護黃墘溪　

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

陳亭妃拋「科技三軸」大藍圖要把台南打造為台灣科技新都心

台南獨立研究競賽亮眼登場！16校學子跨域奪29獎

光復災區重建編列300億　災民各項補助一次看

更多熱門

相關新聞

花東海岸公路追撞！休旅車撞迴轉轎車翻覆

花東海岸公路追撞！休旅車撞迴轉轎車翻覆

花東海岸公路（台11線）台東縣卑南鄉富山路段3日上午發生一起迴轉追撞事故，一輛休旅車與小轎車發生碰撞，導致休旅車側翻於路中央，3名駕駛與乘客所幸均無大礙。

台東婦幼安全巡迴列車進校園　打造安心環境

台東婦幼安全巡迴列車進校園　打造安心環境

台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

台東婦深夜獨坐路旁　警關懷通報送醫

台東婦深夜獨坐路旁　警關懷通報送醫

馬3熱褲女深夜遭攔查　唾液快篩驗出安毒

馬3熱褲女深夜遭攔查　唾液快篩驗出安毒

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

許瑋甯婚禮爆插曲！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面