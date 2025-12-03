美和警深入三和國小運動會　防詐與交通安全宣導吸引家長關注

▲員警深入三和國小運動會進行宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

校慶與運動會進入旺季，台東縣大武分局美和派出所近日把握三和國小村校聯合運動會人潮，走入校園與社區民眾面對面互動宣導。所長李志銘與警員溫弘彬透過手舉牌、設攤解說等方式，向家長與學生強化防詐與交通安全觀念，讓民眾在熱鬧活動中同步獲得實用的安全知識。

活動當日吸引眾多家長與居民到場同樂，美和派出所特別設置宣導攤位，聚焦近期關注度最高的詐騙手法，包括「全民普發現金1萬元」相關詐騙。員警提醒，切勿把提款卡、存摺或密碼交給他人，以免成為詐騙集團的人頭帳戶或車手；同時也呼籲家長留意孩子的上網行為，避免落入假帳號詐騙或與不良網友互動，如遇疑似詐騙情形，務必撥打165或110求證。

現場亦同步推動交通安全教育。警方提醒，學生與家長過馬路應遵守號誌並注意來車，騎乘機車必須全程佩戴安全帽；此外也強調微型電動二輪車的三大法定規範—年滿14歲、完成掛牌登錄與投保強制險，並需佩戴安全帽，相關宣導獲得校方與家長肯定。

美和派出所表示，將持續深入社區與校園，透過活動互動與教育宣導，提升民眾反詐意識及交通安全觀念，共同守護孩子與家庭的生命財產安全。