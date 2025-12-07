北市議員選戰／綠營松信5搶4！　新人搶票各找王世堅、黃捷背書

▲郭凡與呂瀅瀅的宣傳看板緊鄰，競爭激烈。（圖／讀者提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026台北市議員選戰已悄然開打，第4選區（松山、信義）因國民黨王鴻薇、徐巧芯轉戰國會，再加上民進黨許家蓓任內離世，該區一口氣空出3席空間，引發各方勢力角逐。民進黨預計維持提名4席的慣例，除了現任議員許淑華、洪健益、張文潔力拚連任外，還有立委黃捷力挺的新人郭凡，以及「超級吸票機」立委王世堅支持的前議員呂瀅瀅宣布投入戰局，形成「5搶4」的淘汰賽局面。

台北市第4選區（松山、信義）因人口減少，2022年議員席次從10席降至9席（含婦女保障名額2席），國民黨「提5上5」，當選者包括秦慧珠、戴錫欽、王鴻薇、徐巧芯和詹為元；民進黨「提4上4」，有許家蓓、許淑華、張文潔和洪健益；民眾黨「提1上0」，楊寶楨則無緣進入市議會。

隨著王鴻薇、徐巧芯轉戰國會成功，再加上許家蓓任內病逝，讓松信在2026年有3席空間。民進黨此次新人有高聲量立委黃捷支持的郭凡（湧言會）以及「超級吸票機」立委王世堅力挺的前議員呂瀅瀅（英系）重起爐灶，睽違20年再度投入議員選戰。

由於該選區「藍大於綠」，綠營並無太大空間，預計會維持過去幾屆提名4席的往例，2名新人加上3名拚連任的現任議員，呈現「5搶4」初選淘汰賽。

許家蓓生前深耕地方，基層服務和問政品質都相當扎實，備受肯定，其票倉也成為兵家必爭之地，知情人士指出，呂瀅瀅口頭上說會接許家蓓，而郭凡則是找許家蓓父親許富男幫忙；現任議員部分，許家蓓的親綠優勢里，現任議員們已各自接手經營；親藍優勢里則得靠各自經營。他舉例，張文潔接走莊敬和富盛的法服點，東榮則被洪健益拿下，市場的攤只剩許淑華會巡邏。該人士也分析，張茂楠過去在松山實力強，因此松山的盤主要會流向張文潔，少部分許淑華跟洪健益，信義則是許淑華實力較強。

談及誰能承接許家蓓的基本盤，許淑華指出，現任本來就是一直在做服務，沒有所謂「誰去承接誰」的問題；張文潔也說，原先找許家蓓的民眾有服務需求，自然會轉向找現任3位議員，且民進黨沒有責任里制度，誰來尋求服務，他們就受理。地方平時大家也都有在經營，因此沒有說哪個地方有誰專門接手。

洪健益則表示，每個議員會依照團隊的時間與配置進行規劃，「像我也有針對她有一個點接下來，因為里長也希望我們繼續服務」。不過，許家蓓的盤會不會一起過來，還要看選民的選擇，「但是投給家蓓的人，會在民進黨裡面去找投票的對象」，倒是許家蓓的黨員票配置多寡，會影響到民進黨當選的席次。

地方人士認為，3位現任議員服務有目共睹，有基本盤、地方組織，且認真經營基層，也有一定曝光度，相對具優勢，在初選被新人擠掉的可能性較低，但也沒有誰一定會贏，加上民進黨支持者喜歡給新人機會，因此仍得用戰戰兢兢的備戰心態面對初選。

至於郭凡和呂瀅瀅有哪些優勢？地方人士分析，2人地方都跑得很勤，而呂瀅瀅又比郭凡更早跑，但在初選上，郭凡有新人加權，呂瀅瀅因為曾擔任過議員沒有，「輸贏在這」，2人不相上下，鹿死誰手不一定。

而到了大選階段，藍綠盤會回歸基本面，中間選民成關鍵，地方人士指出，若是郭凡出線則只能拿到綠營基本盤，但如果是呂瀅瀅出線，因為王世堅關係，除了綠營基本盤，有望吸到王世堅聲量的綠白票，不過，因為許甫與王世堅路線重疊，恐瓜分中間與年輕選票，但年輕人是否會因為王世堅的關係而將選票投往呂瀅瀅，也仍待觀察評估。

地方人士也分析，選區結構藍大於綠，雖然民進黨有4席空間，但支持者們知道衝高單一候選人票數，不見得對整體局勢有利。因此不管是郭凡還是呂瀅瀅初選過關，民進黨依往例都會聯合競選、平均配票，穩住4席空間，原則上應該4席都會上。