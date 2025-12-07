游智彬真的簽下「生死狀」　約戰王世堅27日擂台格鬥

記者許力方／台北報導

一場政治口角即將演變為真實的擂台對決。新黨副秘書長游智彬不滿賴政府1.25兆元國防特別預算案，跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，槓上了綠委王世堅，遭王放話反擊「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」。游智彬6日表示簽好生死狀，正式應戰王世堅，預計於27日上拳願擂台碰頭。

國防預算案遭質疑，民進黨祕書長徐國勇回應「不能上完廁所才買衛生紙。」游智彬3日帶著衛生紙現身綠營，拋衛生紙抗議高呼「民進黨執政落賽」，要賴徐拿衛生紙擦屁股，王世堅當時到場受訪，游智彬仍隔街嗆聲王世堅沒出息，讓王世堅氣得回擊「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？」

▲游智彬發文已經簽下生死狀，約戰王世堅擂台見。（圖／翻攝游智彬臉書）



王世堅放話嗆聲「我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方生死狀簽一簽，「在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」對此游智彬6日晚間突然轉發拳願的照片聲稱「游智彬決定接受王世堅挑戰。生死狀簽下去了！」曝光了自己已經簽下免責聲明書，預計27日登上拳願擂台，正式接戰王世堅。

文章吸引大批網友朝聖，紛紛留言驚呼「真假啦」、「我已經知道王世堅出場音樂了」、「所以王世堅要上場嗎」、「6666」。