政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游智彬真的簽下「生死狀」　約戰王世堅27日擂台格鬥

記者許力方／台北報導

一場政治口角即將演變為真實的擂台對決。新黨副秘書長游智彬不滿賴政府1.25兆元國防特別預算案，跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，槓上了綠委王世堅，遭王放話反擊「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」。游智彬6日表示簽好生死狀，正式應戰王世堅，預計於27日上拳願擂台碰頭。

國防預算案遭質疑，民進黨祕書長徐國勇回應「不能上完廁所才買衛生紙。」游智彬3日帶著衛生紙現身綠營，拋衛生紙抗議高呼「民進黨執政落賽」，要賴徐拿衛生紙擦屁股，王世堅當時到場受訪，游智彬仍隔街嗆聲王世堅沒出息，讓王世堅氣得回擊「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？」

▲▼王世堅嗆放馬過來　游智彬曝簽「生死狀」：27日擂台見。（圖／翻攝游智彬臉書）

▲游智彬發文已經簽下生死狀，約戰王世堅擂台見。（圖／翻攝游智彬臉書）

王世堅放話嗆聲「我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方生死狀簽一簽，「在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」對此游智彬6日晚間突然轉發拳願的照片聲稱「游智彬決定接受王世堅挑戰。生死狀簽下去了！」曝光了自己已經簽下免責聲明書，預計27日登上拳願擂台，正式接戰王世堅。

文章吸引大批網友朝聖，紛紛留言驚呼「真假啦」、「我已經知道王世堅出場音樂了」、「所以王世堅要上場嗎」、「6666」。

12/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

直擊／新黨衝民進黨中央　大馬路狂丟衛生紙砸到

直擊／新黨衝民進黨中央　大馬路狂丟衛生紙砸到

賴清德總統日前宣布8年編列1.25兆元軍購特別預算，遭國民黨質疑是否兩岸已面臨戰爭。民進黨秘書長徐國勇1日比喻，「總不能上完廁所才去買衛生紙」，引發討論。新黨2名成員今（3日）帶著多個捲筒式衛生紙到民進黨中央黨部外抗議，2人邊喊口號邊在大馬路上到處扔衛生紙，還打到一旁員警跟騎車路過民眾，而民進黨立委王世堅受訪時，2人更在一旁叫囂「王世堅你爸是共諜」不斷干擾採訪，場面一片混亂。

受訪被新黨鬧場酸「你爸共諜」　王世堅反嗆簽生死狀：隨時擺好擂台

受訪被新黨鬧場酸「你爸共諜」　王世堅反嗆簽生死狀：隨時擺好擂台

陸國台辦網梗酸王世堅「沒出息」

陸國台辦網梗酸王世堅「沒出息」

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

王世堅《沒出息》搶進娛樂圈引學生暴動認自己是貓奴

王世堅《沒出息》搶進娛樂圈引學生暴動認自己是貓奴

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
