北市議員選戰／吸票機王世堅留缺！　綠營中山大同新人搶破頭　

▲民進黨立委王世堅挺子弟兵賴俊翰。（圖／翻攝自Threads／@lai6076）

記者詹詠淇／台北報導

2026台北市議員選戰煙硝味漸濃，向來是綠營票倉的第4選區（中山、大同），在「超級吸票機」王世堅轉戰立委成功，加上現任議員陳怡君助理費案官司未卜，該區成為兵家必爭之地。綠營新人輩出，包括王世堅子弟兵賴俊翰、海委會主委管碧玲女婿林子揚等4名新人積極備戰，讓現任議員備感壓力，在黨內預計維持提名4席的現況下，恐將上演激烈的「8搶4」或「7搶4」的大亂鬥。

台北市第4選區（中山、大同）含2席婦女保障名額應選8席，基本盤向來綠大於藍。在2022年選戰，當選者包括國民黨陳炳甫、柳采葳、葉林傳和民眾黨林珍羽；民進黨則有王世堅、陳怡君和顏若芳，以及當時為無黨籍身分參選，現已加入民進黨的林亮君。

由於「超級吸票機」王世堅在2024年轉戰立委成功，以及現任議員陳怡君陷入助理費風波，能否再選成未知數，綠營有望多1至2席空間，新人們也搶破頭，包括王世堅地方服務處主任賴俊翰、海委會主委管碧玲女婿林子揚、「牛糞博士」朱政騏以及民進黨創黨元老洪奇昌過去國會辦公室主任李偉民之子李立聖都積極備戰。

民進黨機制為現任、新人都要參加初選，藉此決定出戰人選，目前黨內也以保守提名為主，預計維持現狀提4名，恐呈現「8搶4」或「7搶4」局面。從未參加過民進黨初選的林亮君就直呼自己「超級緊張」，壓力也非常大，雖然她網路聲量高，但能否化為實際選票仍有一定差距，加上不少新人都已在好位置掛上大大的看板，連支持者們都在替她這位資源相對貧脊的「赤貧議員」感到擔心。

同樣要爭取連任的顏若芳表示，選舉沒有所謂的穩不穩，民進黨支持者喜歡給新人機會，加上會認為新人很危險、要救新人，選票被分出去，她自己就是受害者，在2018年因此落選；而新人沒有任何政績，只能勤跑地方，但現任除了跑行程，還有議會的開會，加上她又是議會黨團幹事長，很多時間被鎖在議會，反而會讓選民焦慮，「只有看到新人」。她苦笑，自己雖然資深，但曾因為被說「穩」而落選過，「這個對我來講是一個很大的危機」。

而陷入助理費風波的陳怡君則說，自己就順其自然，「可以爭取（連任）我們就爭取，那不能爭取我也沒有辦法，因為這是老天爺的安排」。她透露，儘管官司一定會影響選舉，但支持者們都很「古意」，手上的案子沒有找其他議員，都在等她回來，變成她手上的選服「塞車」，現在就是努力把選服做好，「這是對選民的交代」，其餘還沒想那麼多。

地方人士分析，陳怡君在地方非常認真，有其優勢在，若一審沒有被判刑，還是有資格參加民進黨初選，但如果被判刑，民進黨當然不會提名她。至於脫黨的可能性，該人士認為，只要沒有被褫奪公權，還是能參加明年11月28日的大選，只是勢必會衝擊到民進黨。

新人部分，地方人士觀察，賴俊翰因為有「大太陽」王世堅的相挺，是該區現任立委屬意的接班人，就算很多人不見得記得賴俊翰這個名字，但一定知道王世堅有提一個人，且賴俊翰母親又擔任過大同區6屆里長，具備一定地方優勢，也有望承接王世堅基本盤，但仍得看其努力程度與人格特質。

朱政騏隸屬綠色友誼連線，地方人士指出，朱政騏過去是總統府副秘書長何志偉民代時期的服務處主任，老婆是大同區里長，已勤跑地方1年多，看板又多，「你有空去走一下，真的到處都是他的看板」，相對起來具備一定曝光度、知名度，也有望拿到何志偉過去的基本盤。

▼朱政騏。（資料照／記者黃宥寧攝）

林子揚是謝長廷前幕僚、管碧玲女婿，地方人士認為，雖然林子揚起跑時間較晚，但有一定的政治背景，且已有多個大型看板，位置又好，實力也不容小覷。

▲林子揚。（圖／翻攝自Facebook／中山大同 林子揚）

▼李立聖。（圖／翻攝自Facebook／必勝- 李立聖）

李立聖則是創黨元老、昔新潮流大老洪奇昌過去國會辦公室主任李偉民的兒子，擔任過台北市議員陳賢蔚特助，李偉民2006年曾選過中山大同議員，但不幸落敗。地方人士指出，李立聖近期勤拜訪當地里長，也開始發廣告文宣了，會不會吃掉同屬新潮流林亮君的票還不曉得，加上跑的時間短，知名度相對較低。

綜觀綠營明年選戰，地方人士認為，新人們各個來勢洶洶，現任也危機感十足，沒有絕對的穩，出線資格「大家搶破頭」，王世堅缺額由誰替補上競爭激烈。

▼北市2026北市中山大同市議員圖表。（圖／AI製圖）

