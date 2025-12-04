更新LINE Pay Money　他求救「錢不見了！」一票狂刷真相好糗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE Pay旗下新電子支付服務「LINE Pay Money」3日正式登場，將取代「一卡通iPASS MONEY」。有用戶更新LINE Pay Money之後，卻發現裡面的錢「不見了」，嚇得發文求救。留言瞬間湧入大批人笑喊「你的錢根本在 iPASS MONEY」，也有人分享遇到相同狀況，還以為資金蒸發，直到重新找到入口才鬆一口氣。

有網友在Threads貼出LINE Pay Money餘額截圖直呼，「LINE Pay Money更新之後，錢真的不見了，尋求辦法…」看到貼文後，就有人也跟著求救，「我的直接不見欸！連iPASS MONEY錢都沒有……」

看到貼文後，許多人紛紛提醒原PO載另一個APP，「iPASS MONEY 跟LINE Pay Money是不一樣的，所以你原先的錢載iPASS MONEY APP就可以看到了」、「下載iPASS MONEY，開通後會跑過去（然後快點領出來 ）」、「你的錢一直都在『iPASS money』請找這個名字」、「還在，不用擔心，下載iPASS MONEY，就在裡面。」

另外，也有人表示，自己的LINE Pay Money選單裡還有iPASS MONEY的選項，「急著下載新的LINE Pay，忘記先把錢轉出來。新的LINE Pay裡面往下滑，看到箭頭點開，就有舊的入口，趕快進去把錢提領到帳戶」、「我的選單裡面有iPASS MONEY，編輯一下就可以了。一開始不會顯示在上面，我是後來看一下功能才發現的。」

據iPASS一卡通官網指出，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額。只要登入iPASS MONEY APP即可繼續正常使用帳戶餘額，可繼續用於消費、生活繳費、乘車碼或轉帳等各項功能，透過iPASS MONEY APP提領至銀行帳戶，無需重新註冊。