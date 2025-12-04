學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

▲學生也開始流行使用掀蓋式手機殼。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

掀蓋式手機皮套是許多長輩的標配！不過有學生笑虧，最近班上超多人開始拿掀蓋式手機殼，雖被嫌老氣卻超實用。文章引發9.5萬人朝聖回應，「可以當手機支架、可放學生證悠遊卡」、「目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「掀蓋的超好用，根本隨身小皮包」。

一名網友在Threads表示，最近班上越來越多同學開始流行拿「掀蓋式手機殼」，可以當立架追劇，側邊又可以放卡片，其實非常實用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，大票網友紛紛笑稱，「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」、「以前很喜歡HTC保護殼」、「近幾年不愧是復古起來了」、「只有學生拿才有好笑的感覺，如果是社會人士拿的話，真的就是會顯老」。

一名網友還仔細分享各種實用功能，「以前只要拿這種手機殼，都會被同儕酸是老人，我都回這種殼才方便！可以當手機支架、可放學生證悠遊卡、提款卡、店家名片等，不用特地從包包裡翻出來」。

不少網友也認證，「裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「掀蓋的超好用，根本隨身小皮包，我從國中用到現在研究所畢業都還堅持掀蓋手機殼」、「用掀蓋手機殼好久了，一直被說老人，但是好處很多，尤其是手機摔到不會壞」。