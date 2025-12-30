　
社會 社會焦點 保障人權

說到做到！「新竹吊車大王」捐贈巡邏車　以行動支持防災

▲「新竹吊車大王」胡漢龑（右）捐贈巡邏車由花蓮縣警察局局長陳百祿（左）代表受贈。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲「新竹吊車大王」胡漢龑（右）捐贈巡邏車由花蓮縣警察局局長陳百祿（左）代表受贈。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「新竹吊車大王」胡漢龑在光復鄉馬太鞍溪潰堤造成地方災情後，得知災區鳳林分局光復分駐所巡邏車遭毀，於11月12日主動表達捐贈巡邏車意願，其後短時間內即完成車輛採購、改裝及相關捐贈程序，迅速將巡邏車交付光復分駐所使用，12月29日由鳳林分局長及光復分駐所長共同代表接受，充分展現其說到做到、重信守諾、行動力十足的企業精神，深獲員警及地方鄉親肯定。

▲▼「新竹吊車大王」胡漢龑（右）捐贈巡邏車由花蓮縣警察局局長陳百祿（左）代表受贈。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣日前受連日強降雨影響，光復鄉馬太鞍溪發生潰堤，造成周邊地區淹水及公共設施受損，影響居民日常生活與交通安全。災害發生當下，花蓮縣警察局員警立即投入交通疏導、警戒管制、協助民眾撤離及維護災區秩序等工作。巡邏車無論是在治安維護、交通執法、偏鄉巡查，或天災時投入救援、通報及安全警戒，均屬執行任務重要裝備，胡漢龑董事長得知基層警政及救災勤務實際需求後，即公開承諾捐贈巡邏車，以實際行動支持地方治安與防災工作。

▲▼「新竹吊車大王」胡漢龑（右）捐贈巡邏車由花蓮縣警察局局長陳百祿（左）代表受贈。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲捐贈的巡邏車將交付光復分駐所使用。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，警政工作除仰賴同仁的專業與付出外，更需要社會各界的理解與支持，對於胡董事長的善行義舉，表達最誠摯的感謝與敬意，因為不僅是一輛巡邏車的捐贈，更是公私部門攜手合作、共同守護地方安全的典範，對第一線執勤員警而言，也是莫大的鼓舞。期盼透過此次正向示範，鼓勵更多企業與民眾共同關注公共安全議題，攜手打造更安全、更有韌性的花蓮。
 

《台灣全民安全指引》宣講　花蓮警宣導防詐騙

《台灣全民安全指引》宣講　花蓮警宣導防詐騙

為落實內政部推動的「全社會韌性」政策，行政院、內政部戶政司、替代役訓練及管理中心、玉里鎮公所及花蓮縣警察局，昨（27日）於玉里鎮重要信仰中心協天宮共同辦理宣講活動。政務委員季連成與花蓮縣警察局長陳百祿親自向在地鄉親、志工及民力夥伴宣導《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」），強調「警力有限，民力無窮」，呼籲民眾從個人防災做起，共同守護家園。

地震撼動家中水晶燈！吊車大王也看傻

地震撼動家中水晶燈！吊車大王也看傻

聖誕鈴聲響起守護平安南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

聖誕鈴聲響起守護平安南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

