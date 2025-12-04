　
社會 社會焦點 保障人權

風飛砂幫北上搶300萬詐款！140萬交給大哥保管...竟然全賭光

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權東路三段10月底發生一起詐騙車手取款事件，原本警方配合要逮捕車手，但現場車手竟直接將錢搶走，警方當場逮捕一名嫌犯，持續追查逃逸嫌犯下落以及幕後藏鏡人，後來竟發現全案13名嫌犯幾乎都是新竹地方幫派「風飛砂」成員。

本案發生於10月30日，原本是警方配合詐騙被害人誘捕詐欺車手，被害人堅持要拿出現金3百萬元才逼真，沒想到誘捕當天竟然不是一般的詐欺車手面交取款，而是歹徒下車就搶走3百萬現金，當時蒲姓車手將錢袋丟上車，由同夥載離現場。

▲▼北市日前傳出有搶詐騙贓款，事後警方追逮13人，幾乎全是新竹風飛砂幫成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市日前傳出有搶詐騙贓款，事後警方追逮13人，幾乎全是新竹風飛砂幫成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

蒲姓男子當天就被警方制伏，後續又逮捕其同夥林姓男子（35歲）等2人，警方持續追出幕後指使者，逮捕曾經有參與分贓的13名共犯，幾乎都是新竹地方幫派風飛砂成員，其中一名還是風正會的大哥。

警方查出幕後是24歲的范姓男子，從柬埔寨詐騙機房得知這場面交行動，將此事告知28歲曾姓男子，透過曾找到林姓嫌犯，由林負責找小弟北上取款，得手後立刻返回新竹的宮廟據點分贓。

▲▼北市日前傳出有搶詐騙贓款，事後警方追逮13人，幾乎全是新竹風飛砂幫成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓嫌犯帶小弟拼命分180萬，大哥幫保管140萬，但最後竟全部賭博輸光。（圖／記者邱中岳翻攝）

3百萬贓款由林、范各自分走180萬、120萬，再由兩人分給旗下小弟、參與者，但林當天就得知警方追到新竹，立刻將180萬中的140萬贓款丟給郭姓大哥保管，郭到案後矢口否認犯案，讓警方一度認為是為了脫罪避嫌。

警方持續追問才得知，原來郭姓大哥把錢拿去賭博，沒想到140萬元輸個精光，被逮後因為擔心在小弟面前「漏氣」，所以直到最後才坦承有協助藏匿贓款。

警方陸續查扣剩餘贓款78.16萬、賓士車兩台以及手機、棍棒等證物，訊後依照《組織犯罪條例》、詐欺、強盜以及洗錢防制法等罪嫌，將13人移送法辦。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新竹風飛砂詐騙集團贓款

