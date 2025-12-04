韓國瑜2026公益桌曆來囉　100張親筆簽名小卡隨機附贈

▲韓國瑜4日宣傳其2026年公益桌曆。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（4日）宣傳其2026年桌曆《典亮祝福，歲月同行》，該桌曆已於昨日開始預購，並將於17日全面發行。韓國瑜表示，他將滿心溫暖分享在這本桌曆裡，願它能在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，「但我們一起相伴」。

「人生旅途上有人同行是福氣，我時常這樣想，也時常這樣感謝。」韓國瑜4日在臉書表示，他這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，也因為你們的陪伴同行，他一路走來，始終覺得滿心溫暖。

韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。

韓國瑜指出，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸，而他也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出，雖然數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。

韓國瑜也說，「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。如果有緣帶回家，我由衷地跟您說一聲謝謝」，願祝福常伴，願歲月善待所有，把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

▼韓國瑜2026年公益桌曆隨機附贈的小卡。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）