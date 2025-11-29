　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走，台灣時間28日凌晨獲釋了。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

雲林一對陳姓夫妻前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，目前已獲釋。期間，外交部、駐處曾多次詢問家屬是否能依當地法律到場委任律師，沒有下文。而陳妻則是跟團繼續土耳其行程。陳男獲釋後目前安置駐處處長家中，陳妻昨透過媒體群組向外交部要求，無償負擔陳男6天食宿與返台機票，且「不得用借貸方式」。但相關要求恐怕於法不符。

經駐處奔走，陳男於杜拜當地28日凌晨1點獲釋。我駐杜拜辦事處處長陳俊吉第一時間將人接回自己宿舍安置、提供食宿。並持續協助核發後續旅行文件等，而陳男12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。目前11月29日-12月2日期間則是阿國國定假日，駐處為平撫陳男心緒，這幾天除了另外安排住宿，也會帶他出去走一走，安排當地一些軟性行程讓他轉換心情。

事後，陳妻則透過媒體要求，丈夫身上沒錢、沒護照，辦事處的處長收留他一晚，但接下來這幾天是杜拜連假，處長的家不方便一直借住，他（指陳男）要住外面，所有的東西都被扣留到12月3號才拿到，請辦事處要協助安排這6天無償的食宿，不能讓我先生用借貸的方式去處理，這幾天的食宿包含飛回台灣的機票。

然而，根據領事局「旅外國人急難救助實施要點」第九款規範，旅外國人遭遇急難，且有迫切返國需要者，得代購最經濟之返國機票，及提供當事人於候機返國期間不逾800美元之基本生活費用借款，並應請當事人先簽訂急難救助款借貸契約書，同意於立約日次日起六十天內主動將借款（含機票款）歸還外交部。如經評估個案有提高借款金額之必要，需專案報外交部核准。

倘若是醫療專機或極特殊情況，才能專案回報外交部奉核，不能擅自撥款。所幸陳男平安獲釋，但也難以符合特殊的急難救助情況。

事實上，常有出國國人用到此筆急難救助金，國人出國若遭扒竊或遇意外需急用，會向我國駐外館處「急難救助金」借款。但因許多人回國後未將金額償還，外交部2014年時就曾主動向法院聲請支付命令及強制執行等追償措施，追回約美金六萬五千元（約台幣兩百萬元）欠款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

更多熱門

相關新聞

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

國民黨主席鄭麗文29日出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動，針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事，她表示，鍾東錦之前已恢復黨籍，參選資格沒問題，且過去4年施政成績都是有目共睹的，「英雄不怕出身低，年輕時曾誤入歧途，他是一個勵志故事」，國民黨將會正式提名他。

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

關鍵字：

中東旅遊外交部急難救助阿布達比陳姓夫妻杜拜駐處國民黨韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面