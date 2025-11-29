台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

雲林一對陳姓夫妻前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，目前已獲釋。期間，外交部、駐處曾多次詢問家屬是否能依當地法律到場委任律師，沒有下文。而陳妻則是跟團繼續土耳其行程。陳男獲釋後目前安置駐處處長家中，陳妻昨透過媒體群組向外交部要求，無償負擔陳男6天食宿與返台機票，且「不得用借貸方式」。但相關要求恐怕於法不符。

經駐處奔走，陳男於杜拜當地28日凌晨1點獲釋。我駐杜拜辦事處處長陳俊吉第一時間將人接回自己宿舍安置、提供食宿。並持續協助核發後續旅行文件等，而陳男12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。目前11月29日-12月2日期間則是阿國國定假日，駐處為平撫陳男心緒，這幾天除了另外安排住宿，也會帶他出去走一走，安排當地一些軟性行程讓他轉換心情。

事後，陳妻則透過媒體要求，丈夫身上沒錢、沒護照，辦事處的處長收留他一晚，但接下來這幾天是杜拜連假，處長的家不方便一直借住，他（指陳男）要住外面，所有的東西都被扣留到12月3號才拿到，請辦事處要協助安排這6天無償的食宿，不能讓我先生用借貸的方式去處理，這幾天的食宿包含飛回台灣的機票。

然而，根據領事局「旅外國人急難救助實施要點」第九款規範，旅外國人遭遇急難，且有迫切返國需要者，得代購最經濟之返國機票，及提供當事人於候機返國期間不逾800美元之基本生活費用借款，並應請當事人先簽訂急難救助款借貸契約書，同意於立約日次日起六十天內主動將借款（含機票款）歸還外交部。如經評估個案有提高借款金額之必要，需專案報外交部核准。

倘若是醫療專機或極特殊情況，才能專案回報外交部奉核，不能擅自撥款。所幸陳男平安獲釋，但也難以符合特殊的急難救助情況。

事實上，常有出國國人用到此筆急難救助金，國人出國若遭扒竊或遇意外需急用，會向我國駐外館處「急難救助金」借款。但因許多人回國後未將金額償還，外交部2014年時就曾主動向法院聲請支付命令及強制執行等追償措施，追回約美金六萬五千元（約台幣兩百萬元）欠款。