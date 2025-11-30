　
社會 社會焦點 保障人權

砂石車下坡失控！馬太鞍溪橋對撞「車頭被壓扁」　駕駛受困血狂流

▲馬太鞍溪疏濬道驚險對撞，兩聯結車擦撞釀1人受困。（圖／民眾提供）

▲馬太鞍溪疏濬道驚險對撞，兩聯結車擦撞釀1人受困。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／花蓮報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋北端砂石疏濬道路今（30日）上午發生一起嚴重車禍，一輛載滿砂石的聯結車在下坡途中疑因道路坑洞多、車身偏移，與對向另一輛聯結車發生擦撞，車頭當場被擠壓變形，造成潘姓駕駛受困車內。事故位置為堰塞湖潰決後進行大規模疏濬工程的工區專用道路，平時僅供工程車輛通行。

花蓮縣消防局於10點20分左右接獲報案後，立即派遣萬榮、光復及鳳林分隊趕往現場救援。救難人員利用油壓破壞器材，並配合怪手進行破壞作業，成功將受困的潘姓男子脫困。現場滿布血跡，駕駛腿部骨折、身上多處擦挫傷，但意識清楚，隨後由萬榮91救護車送往鳳林榮民醫院治療。

▲馬太鞍溪疏濬道驚險對撞，兩聯結車擦撞釀1人受困。（圖／民眾提供）

警方調查指出，事故發生於砂石疏濬工程專用道，當時潘姓男子滿載砂石由南往北沿下坡行駛，疑因車輛過重導致車身偏移，在會車時不慎與對向車輛碰撞。另一名駕駛則僅受輕傷，兩人經酒測均無酒精反應，排除酒駕肇事可能。

目前詳細事故原因仍待進一步調查釐清。警方已通報權責單位與承包廠商，加強要求所屬車輛在工區行駛時注意車距、減速慢行，尤其下坡時務必留意車身穩定狀況，以免類似事故再度發生。

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

馬崙山登山隊遭虎頭蜂攻擊！5人送醫

金沙鎮園區婦人失蹤　空拍機驚見「掉大排水溝」

馬太鞍溪臨時便道今午搶通　限速30禁全聯結車

斯里蘭卡暴雨釀40死↑！土石流吞沒茶園

宏福苑敲高樓火災警鐘！ 深圳高樓消防演習「點火實戰」再上熱搜

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

