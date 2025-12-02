　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

被稱為創業天才的陳泰元被爆擅自更改公司帳戶密碼、侵占公款，更以男廁客滿為由躲進女廁。(圖／翻攝自Quantrend Technology, Inc臉書)

▲被稱為創業天才的陳泰元被爆擅自更改公司帳戶密碼、侵占公款，更以男廁客滿為由躲進女廁。(圖／翻攝自Quantrend Technology, Inc臉書)

圖文／CTWANT

被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，被爆出將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐靖騰因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣，讓徐靖騰氣得直接報警提告。警方獲報後日前前往陳男住家搜索，全案後續也依照背信、侵占、妨害電腦使用與竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，現年35歲的陳泰元過去曾有「天才神人」、「創業天才」之稱，並在高中跳級就讀台大電機系，22歲即取得電信工程所碩士學位，後續創辦三間公司，其中一間就是與藝人黃立成共同創辦的17直播。不過陳泰元在短短一年內隨即離開17，轉身創立虛擬貨幣交易所Cobinhood，後續卻因經營權糾紛，最終停業收場。不過陳泰元隨後也與徐靖騰合作，創辦「量趨科技股份公司」一度拿下比特幣、以太幣全球合約交易量前三名的驚人成績，未料如今卻傳出陳因離譜行徑與徐撕破臉。

據悉，量趨科技創辦後，陳泰元主要負責技術與市場策略操作面，徐靖騰則負責招攬業務與募資，創辦至今包含員工薪資與營運支出等，全由徐靖騰個人名義借款給公司墊付，迄今至少已墊付1億餘元，同時還得負擔陳泰元的個人生活開銷。

但陳泰元後續卻被控行經脫序離譜，生活開銷從每月2、30萬元，暴增至100萬元以上，並疑似遭受精神疾病所擾，卻拒絕就醫，先是在2023年8月因情緒失控，出手痛打量趨科技戴姓CTO，更因看見寶寶攝影機品牌曾姓董事長認為自己遭到背叛對技術長痛下殺手的新聞後，認定自己也會遭到徐靖騰下手，工作時突然失控持傢俱痛砸徐靖騰，本以為事件落幕，但陳泰元事後於公司因故再次痛毆徐靖騰，讓徐怒報警提告。

然而離譜的還在後面，陳泰元被控其多次以「男廁客滿」為由，躲進女廁被其他員工發現，事發後陳泰元竟仍以同樣藉口，要求女員工帶他進出男廁，遭忍無可忍的員工怒向勞工局提「職場霸凌」申訴。

而陳泰元事後竟還在未經同意的情況下，趁著徐靖騰人在國外，私自擅改屬於公司的3個虛擬貨幣帳戶與1個和徐靖騰共用的虛擬貨幣帳戶密碼，並將帳戶內的8萬顆泰達幣（總價約200萬餘元）轉進自己的冷錢包內，並將公司的家具等物品，還因堅持只喝「巴布農鹼性礦泉水」，將公司剩餘的水全數搬走，讓徐靖騰終於忍無可忍，報警怒告。警方獲報後也在11月19日前往搜索，查扣相關事證後，也依照背信、侵占、竊盜與妨害電腦使用等移送偵辦。

細數陳泰元過往爭議不少，其2018年時曾開著要價千萬元的黃色藍寶堅尼跑車衝進宜蘭礁溪的水田登上媒體版面、2020年時駕車前往信義區找朋友，卻遭2名黑衣人持白漆潑灑，由於事發位置剛好位於監視器死角，陳泰元認為對方預謀已久，並聲稱自己早在年初時座車就遭人安裝GPS定位器追蹤。

延伸閱讀
砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通　她傻眼：馬桶都裝了
寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

更多熱門

相關新聞

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

大台北地區通勤人口龐大，台鐵捷運化後吸引大量民眾搭乘通勤列車。不過，位於新北市汐止區的台鐵汐科車站卻長期遭批設計不良，近日有通勤族在社群平台發文，抱怨汐科站人潮擁擠、月台狹小，直言是「白痴車站」，直指上下班通勤極度不便，甚至影響是否選擇在該區上班，引發大批網友共鳴。

九把刀遛女兒　岳父緊跟守護

九把刀遛女兒　岳父緊跟守護

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

關鍵字：

陳泰元泰達幣徐靖騰周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面