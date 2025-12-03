逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

▲有台灣旅客到京都清水寺觀光，結果發現周邊的伴手禮店竟出現台味標語。（示意圖／免費圖庫Photo AC）



網搜小組／柯振中報導

許多台人喜愛到日本旅遊，網路上也隨時會有各種攻略文出現。近日一名台灣旅客前往京都清水寺，意外在一家和菓子伴手禮店看到立牌寫著「夭壽好吃，不買可惜」，濃濃台味讓多名網友當場笑出聲。

原PO在Threads上表示，他到清水寺周邊購物時，看到商品旁的牌子用中文寫著這句8字標語，忍不住笑問「是誰教店家的啦！」另一名台灣網友也表示，自己正是因為這塊立牌被打中，立刻買了好幾盒伴手禮。

貼文曝光後，吸引將近3萬人按讚，許多網友留言指出，近年在日本常看到類似台灣味標語，包括「俗擱讚」、「夭壽好吃，好吃到X北」、「夭壽甜」等。有旅客直言，只要看到這種寫法就會忍不住消費，笑稱「真的是寫給台灣人看的」、「看到標語以為在台灣」、「不買怪怪的」。

也有網友分享曾在其他地區遇到類似經驗，例如唐吉訶德廣播用中文推銷伴手禮，喊著「好吃、爆X好吃、停不下來的好吃」，或在兼六園、松島遊船等地看到「夭壽好呷」、「卡緊來」等台語用語。更有人透露曾在清水寺附近店家打工，推測可能是台灣同事教給日本店家。

不少旅客笑稱，這些台式宣傳語讓人瞬間產生親切感，也成為吸引台灣客群的「精準行銷」。不少人表示遇到這類標語「不買不行」、彷彿走進台灣夜市，直呼「店主好聰明」。