國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國遊客訂房量腰斬！大阪飯店「取消率5至7成」　最新數據曝光

▲▼陸客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京下達旅遊禁令，導致赴日中國遊客驟減。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》引述數據指出，近幾周中國遊客赴日旅遊訂房量暴跌超過一半，成為兩國關係惡化影響日本旅遊業的最新跡象。其中以關西地區受到最大衝擊，但北海道業者普遍表示影響有限。

根據訂房管理平台Tripla統計，與北京發布旅遊禁令之前的11月6至12日相比，11月21至27日期間，來自中國的飯店預訂量大幅萎縮57%，同期整體訂房量也下滑9%。

不過，訂房價格未明顯下跌。截至11月27日的過去一周內，全日本平均訂房價上升1.1%，北海道更是成長1.4%。相較之下，京都平均訂房價下滑9.4%，大阪略減0.1%。

中國對於日本觀光旅遊業至關重要，今年1至10月來自中國大陸及香港的遊客達1022萬人次，遠超韓國的766萬及台灣的563萬人次。

▲▼大阪,日本旅遊,日本,天守閣。（圖／記者施怡妏攝）

▲關西地區受到衝擊較大。圖為大阪天守閣。（圖／記者施怡妏攝）

其中以關西地區受到最大衝擊，大阪府內20間飯店反映，中國遊客12月底前的訂房取消率高達50%至70%。大阪觀光局會長溝畑宏向媒體透露，「有些飯店幾乎空蕩蕩，我們不能掉以輕心。」京都市觀光協會（DMO KYOTO）11月28日通報，如果中國遊客的預訂量減少一半，11月的入住率預估將會下降4.7%，與去年同期相比下滑3%至84.4%。

航空業同樣受到影響，關西國際機場12月第二周往返中國航班從原定525班減至348班，新年之後航班預計平均減量28%。此外就連郵輪業也受波及，11月20日中國愛達郵輪（Adora Cruises）一艘載有約1500名乘客的郵輪從廈門出發，最終取消停靠沖繩平良港，如今也取消了12月20日從上海出發、停靠沖繩那霸港的行程。

大阪帝國飯店內部人士表示，由於12月正值假期旺季，因此房價本來就會相對較高，但由於擔心外交爭端可能持續下去，許多飯店業者對於定價策略仍是採取觀望態度。不過，北海道溫泉休閒度假飯店「鶴雅集團」與北海道旅客鐵路公司均認為影響有限，首府札幌一間大型飯店的代表說，「我們將密切關注散客與國內旅客的趨勢。」

 
